«Люди рассчитывают на лояльные цены»: волгоградцы после отмены визового режима засобирались в Китай

Общество 07.12.2025 19:39
После отмены визового режима все больше россиян планирует свой отпуск в Китае. Новые горизонты готовы открывать и путешественники из Волгограда. Единственное, что порой останавливает горожан в шаге от оформления тура, так это его цена. Подробнее – в материале ИА «Высота 102».

Безвизовый режим для россиян действует в Китае с 15 сентября. Туристы, вылетающие в КНР с одним лишь загранпаспортом, могут находиться в стране не более месяца. Гостям разрешены туристические и деловые визиты, а также транзит, участие в гуманитарных обменах или посещение родственников. Безвизовый режим при этом не распространяется на тех, кто планирует в Китае работу или учебу, едет туда в качестве журналиста, водителя, переводчика или экспедитора.


- В последнее время Китай действительно пользуется большой популярностью у туристов, в том числе из Волгограда, - подтверждает руководитель туристического агентства «ВолгоградТур» Светлана. – Конечно, чаще всего горожане едут в Пекин и Шанхай. Я и сама недавно прогулялась по этим городам, ощутив себя будто бы на другой планете. Побывав во многих странах, я уже давно не ощущала подобного эффекта «вау». Для нас здесь все по-новому. Другой менталитет, другая культура, другие люди. Из-за того, что китайцы пользуются собственными социальными сетями, долгое время мы знали о них и об их стране не так-то много. Сейчас, когда направление становится не только более доступным, но и по-настоящему массовым, многие блогеры и путешественники показывают уникальные места, которые еще не обрели популярность, но однозначно стоят внимания.

На фоне новостей об отмене виз поспешившие в турагентства волгоградцы рассчитывали на самые лояльные цены.

- Туристы действительно думают, что после отмены виз путевки в Поднебесную должны стоить очень дешево, - комментирует Светлана. – Но сегодня Китай ценится ничуть не меньше других зарубежных направлений. Стоимость экскурсионного тура стартует от 130 тысяч рублей на человека. Конечно, итоговая сумма будет зависеть и от даты вылета, и от продолжительности отдыха, и от его программы. 

Где провести длинные новогодние каникулы, многие горожане задумались еще летом. Чаще всего волгоградцы бегут от пока еще не состоявшейся зимы в Египет, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланку, Вьетнам или в Китай. В России своих лидерских позиций не теряют Красная Поляна, Домбай, Сочи и Архыз.

- По сравнению с прошлым годом число бронирований на новогодние праздники снизилось примерно на 10-20%, - рассказывала корреспондентам ИА «Высота 102» волгоградский турагент. – В первую очередь, это связано с действительно высокими ценами на поездки. Постепенно отдых в новогодние праздники становится роскошью, которую себе может позволить не каждый. И здесь у меня всегда есть универсальный совет для всех туристов: при планировании путешествия есть смысл вылетать из Волгограда не в пиковые даты, а, например, 4-5 января. Стоимость тура в этом случае снизится на 30-50%, а основную часть каникул вы все равно проведете вне дома.

