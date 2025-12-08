Андрей Бочаров сообщил о последствиях массированной атаки БПЛА на Волгоград





Ночью 8 декабря Волгоград подвергся массированной атаке украинских БПЛА. В городе были слышны взрывы - работало ПВО. Губернатор Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию:

- Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территории Волгоградской области. В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на ул. Лодыгина в районе домов 12 и 13. Пожарные и медицинские службы, а также сотрудники муниципального образования оперативно направлены на место инцидента, - сообщил губернатор.

К данному часу приведены в готовность пункты временного размещения. По предварительным данным пострадавших нет.