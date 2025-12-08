Происшествия

Андрей Бочаров сообщил о последствиях массированной атаки БПЛА на Волгоград

Происшествия 08.12.2025 00:44
0
08.12.2025 00:44


Ночью 8 декабря Волгоград подвергся массированной атаке украинских БПЛА. В городе были слышны взрывы - работало ПВО. Губернатор Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию:

- Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территории Волгоградской области. В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на ул. Лодыгина в районе  домов 12 и 13. Пожарные  и медицинские службы, а также сотрудники муниципального образования оперативно направлены на место инцидента, - сообщил губернатор. 

К данному часу приведены в готовность пункты временного размещения. По предварительным данным пострадавших нет.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
08.12.2025 00:44
Происшествия 08.12.2025 00:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2025 17:05
Происшествия 07.12.2025 17:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2025 13:40
Происшествия 07.12.2025 13:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2025 10:17
Происшествия 07.12.2025 10:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.12.2025 06:32
Происшествия 06.12.2025 06:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.12.2025 21:18
Происшествия 05.12.2025 21:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.12.2025 12:40
Происшествия 05.12.2025 12:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.12.2025 19:38
Происшествия 04.12.2025 19:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.12.2025 09:10
Происшествия 04.12.2025 09:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.12.2025 08:50
Происшествия 04.12.2025 08:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.12.2025 07:44
Происшествия 04.12.2025 07:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.12.2025 07:23
Происшествия 04.12.2025 07:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.12.2025 15:45
Происшествия 03.12.2025 15:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.12.2025 09:54
Происшествия 03.12.2025 09:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.12.2025 09:43
Происшествия 03.12.2025 09:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

00:44
Андрей Бочаров сообщил о последствиях массированной атаки БПЛА на ВолгоградСмотреть фотографии
00:10
План «Ковер» введен в ночь на 8 декабря в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
00:03
ФАВТ ввело ограничения в Волгограде из-за угрозы атаки дронами ВСУСмотреть фотографии
21:43
Угроза налета БПЛА снова объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:30
Зима крадется? Снег и мороз до -8 ожидаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:57
В Госдуме высказались против блокировки RobloxСмотреть фотографии
20:27
Теннисная неделя успехов волгоградцам не принеслаСмотреть фотографии
19:39
«Люди рассчитывают на лояльные цены»: волгоградцы после отмены визового режима засобирались в КитайСмотреть фотографии
18:53
Два пригородных поезда временно отменят в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:02
В Волгограде от аномального тепла «проклюнулись» почки сирениСмотреть фотографии
17:05
В Волгограде женщину и 3-летнюю девочку увезли с места ДТПСмотреть фотографии
16:41
Под Волгоградом после визита СОБРа для пятерых цыган замаячила армияСмотреть фотографииCмотреть видео
16:02
«Дуркинг» стал модным: врач-психотерапевт - о появлении необычных больничных для душиСмотреть фотографии
15:15
«Волжаночка-ГРАСС» одержала вторую победу в сезонеСмотреть фотографии
14:26
Волгоградские УК и ТСЖ оштрафовали на 43 млнСмотреть фотографии
13:40
Под Волгоградом на пожарище нашли тело женщиныСмотреть фотографии
12:55
ЦБ проверит деятельность майнинговой фермы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:51
«Битва экстрасенсов» наладила жизнь лешмейкеру из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:17
С бойцом «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Строгий» простились на его родинеСмотреть фотографии
10:39
Поток туристов в Волгоградской области вырос до 1,9 млнСмотреть фотографии
10:17
Во дворе дома в Волгограде сбили 4-летнюю девочкуСмотреть фотографии
09:56
Под Волгоградом 6-й день разыскивают 17-летнюю волжанкуСмотреть фотографии
09:21
Банк вакансий тает в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:51
Два жителя из одного района Волгоградской области погибли на СВОСмотреть фотографии
08:21
Росавиация сняла запрет с волгоградского аэропортаСмотреть фотографии
08:05
Сильная магнитная буря угрожает волгоградцам 7 декабряСмотреть фотографии
07:48
В Волгоградской области спустя 9 часов отменили беспилотную опасностьСмотреть фотографии
07:26
Средства ПВО в Волгоградской области отбили ночную атаку 9 БПЛАСмотреть фотографии
06:24
Волгоградцев предупредили о наступлении «гонконгского» гриппаСмотреть фотографии
05:54
План «Ковер» сорвал вылет волгоградцев в ДубайСмотреть фотографии
 