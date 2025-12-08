Происшествия

Всё, что известно о новом теракте ВСУ 8 декабря в Волгограде

Происшествия 08.12.2025 07:41
0
08.12.2025 07:41


В ночь с 7 на 8 декабря Волгоград подвергся массовой атаке БПЛА. Террористический налёт летательных аппаратов на город длился около 7 часов. Вся имеющаяся на текущий момент информация о последствиях нападения, а также официальные комментарии в материале ИА «Высота 102».

Закрытие аэропорта

В регионе вечером 7 декабря был объявлен режим беспилотной опасности, а также в 23:11 Росавиация приняла решение закрыть для гражданских самолётов воздушное пространство над Волгоградом.

- В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, - сообщил журналистам официальный представитель федерального авиационного агентства.

Одновременно мониторинговые Telegram-каналы начали сообщать о приближении к Волгограду БПЛА. В частности, на тот момент дроны фиксировались в воздушном пространстве сразу нескольких районов Волгоградской области.

Ночные взрывы

Уже к 23:30 волгоградцы услышали над городом сильный шум, который был похож на звук заведенного мотора. После прозвучали первые громкие хлопки. Пугающие звуки фиксировались жителям Краснооктябрьского, Дзержинского и Тракторозаводского районов города. 

К полуночи губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об атаке дронов на два жилых дома в Тракторозаводском районе города. Уточняется, что дроны упали вблизи многоквартирных домов.

- Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территории Волгоградской области. В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на ул. Лодыгина в районе  домов 12 и 13. Пожарные  и медицинские службы, а также сотрудники муниципального образования оперативно направлены на место инцидента, - прокомментировал Андрей Бочаров текущую ситуацию в регионе.

В результате террористической атаки в Волгограде, к счастью, никто не пострадал.

Открытие ПВР для волгоградцев

Власти Волгограда ночью 8 декабря после атаки украинских дронов по жилым домам оперативно развернули пункт временного размещения. На время работы оперативных служб для жителей были открыт пункт на территории школы №3. Муниципальным автотранспортным предприятием были поданы автобусы большой вместимости для перевозки жильцов к ПВР. Для них в пункте временного размещения организованы спальные места и горячее питание.

Возвращение города к мирной жизни

К 6 часам утра Росавиация сообщила об открытии воздушного пространства над регионом и возобновлении работы волгоградского аэропорта. По информации онлайн-табло аэропорта, к этому времени задерживался лишь прилет одного рейса из Москвы. 

Позднее последовало сообщение Минобороны о сбитии 9 БПЛА над регионом в ночь на 8 декабря. При этом, прошедшая атака затронула всего 11 регионов России. Наибольшее количество смертоносных летательных объектов было ликвидировано в воздушном пространстве Брянской области - 24 БПЛА.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
08.12.2025 07:41
Происшествия 08.12.2025 07:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2025 00:44
Происшествия 08.12.2025 00:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2025 17:05
Происшествия 07.12.2025 17:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2025 13:40
Происшествия 07.12.2025 13:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2025 10:17
Происшествия 07.12.2025 10:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.12.2025 06:32
Происшествия 06.12.2025 06:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.12.2025 21:18
Происшествия 05.12.2025 21:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.12.2025 12:40
Происшествия 05.12.2025 12:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.12.2025 19:38
Происшествия 04.12.2025 19:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.12.2025 09:10
Происшествия 04.12.2025 09:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.12.2025 08:50
Происшествия 04.12.2025 08:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.12.2025 07:44
Происшествия 04.12.2025 07:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.12.2025 07:23
Происшествия 04.12.2025 07:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.12.2025 15:45
Происшествия 03.12.2025 15:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.12.2025 09:54
Происшествия 03.12.2025 09:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:59
Второй раз за сутки в Волгоградской области объявлена воздушная опасностьСмотреть фотографии
08:52
Оранжевый уровень опасности введен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:17
В Волгограде на фоне атаки БПЛА задерживается авиарейс из МосквыСмотреть фотографии
07:41
Всё, что известно о новом теракте ВСУ 8 декабря в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:38
Средства ПВО в Волгоградской области отбили ночную атаку 9 БПЛАСмотреть фотографии
07:30
Для волгоградцев с 1 февраля изменятся правила предоставления ипотекиСмотреть фотографии
07:05
Магнитные бури насолят волгоградцам 9 и 10 декабряСмотреть фотографии
06:41
В Волгоградской области отменена семичасовая опасность по БПЛАСмотреть фотографии
06:18
ПВР открыт в Волгограде для жителей пострадавших от дронов ВСУ домовСмотреть фотографии
06:10
В Волгограде аэропорт возобновил работу после массовой атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:02
В Волгоградской области простятся с 47-летним бойцом СВО с позывным «Рама»Смотреть фотографии
00:44
Андрей Бочаров сообщил о последствиях массированной атаки БПЛА на ВолгоградСмотреть фотографии
00:10
План «Ковер» введен в ночь на 8 декабря в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
21:43
Угроза налета БПЛА снова объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:30
Зима крадется? Снег и мороз до -8 ожидаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:57
В Госдуме высказались против блокировки RobloxСмотреть фотографии
20:27
Теннисная неделя успехов волгоградцам не принеслаСмотреть фотографии
19:39
«Люди рассчитывают на лояльные цены»: волгоградцы после отмены визового режима засобирались в КитайСмотреть фотографии
18:53
Два пригородных поезда временно отменят в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:02
В Волгограде от аномального тепла «проклюнулись» почки сирениСмотреть фотографии
17:05
В Волгограде женщину и 3-летнюю девочку увезли с места ДТПСмотреть фотографии
16:41
Под Волгоградом после визита СОБРа для пятерых цыган замаячила армияСмотреть фотографииCмотреть видео
16:02
«Дуркинг» стал модным: врач-психотерапевт - о появлении необычных больничных для душиСмотреть фотографии
15:15
«Волжаночка-ГРАСС» одержала вторую победу в сезонеСмотреть фотографии
14:26
Волгоградские УК и ТСЖ оштрафовали на 43 млнСмотреть фотографии
13:40
Под Волгоградом на пожарище нашли тело женщиныСмотреть фотографии
12:55
ЦБ проверит деятельность майнинговой фермы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:51
«Битва экстрасенсов» наладила жизнь лешмейкеру из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:17
С бойцом «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Строгий» простились на его родинеСмотреть фотографии
10:39
Поток туристов в Волгоградской области вырос до 1,9 млнСмотреть фотографии
 