Всё, что известно о новом теракте ВСУ 8 декабря в Волгограде





В ночь с 7 на 8 декабря Волгоград подвергся массовой атаке БПЛА. Террористический налёт летательных аппаратов на город длился около 7 часов. Вся имеющаяся на текущий момент информация о последствиях нападения, а также официальные комментарии в материале ИА «Высота 102».

Закрытие аэропорта

В регионе вечером 7 декабря был объявлен режим беспилотной опасности, а также в 23:11 Росавиация приняла решение закрыть для гражданских самолётов воздушное пространство над Волгоградом.

- В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, - сообщил журналистам официальный представитель федерального авиационного агентства.

Одновременно мониторинговые Telegram-каналы начали сообщать о приближении к Волгограду БПЛА. В частности, на тот момент дроны фиксировались в воздушном пространстве сразу нескольких районов Волгоградской области.

Ночные взрывы

Уже к 23:30 волгоградцы услышали над городом сильный шум, который был похож на звук заведенного мотора. После прозвучали первые громкие хлопки. Пугающие звуки фиксировались жителям Краснооктябрьского, Дзержинского и Тракторозаводского районов города.

К полуночи губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об атаке дронов на два жилых дома в Тракторозаводском районе города. Уточняется, что дроны упали вблизи многоквартирных домов.

- Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территории Волгоградской области. В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на ул. Лодыгина в районе домов 12 и 13. Пожарные и медицинские службы, а также сотрудники муниципального образования оперативно направлены на место инцидента, - прокомментировал Андрей Бочаров текущую ситуацию в регионе.

В результате террористической атаки в Волгограде, к счастью, никто не пострадал.

Открытие ПВР для волгоградцев

Власти Волгограда ночью 8 декабря после атаки украинских дронов по жилым домам оперативно развернули пункт временного размещения. На время работы оперативных служб для жителей были открыт пункт на территории школы №3. Муниципальным автотранспортным предприятием были поданы автобусы большой вместимости для перевозки жильцов к ПВР. Для них в пункте временного размещения организованы спальные места и горячее питание.

Возвращение города к мирной жизни

К 6 часам утра Росавиация сообщила об открытии воздушного пространства над регионом и возобновлении работы волгоградского аэропорта. По информации онлайн-табло аэропорта, к этому времени задерживался лишь прилет одного рейса из Москвы.

Позднее последовало сообщение Минобороны о сбитии 9 БПЛА над регионом в ночь на 8 декабря. При этом, прошедшая атака затронула всего 11 регионов России. Наибольшее количество смертоносных летательных объектов было ликвидировано в воздушном пространстве Брянской области - 24 БПЛА.