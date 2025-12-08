Всё, что известно о новом теракте ВСУ 8 декабря в Волгограде

В ночь с 7 на 8 декабря Волгоград подвергся массовой атаке БПЛА. Террористический налёт летательных аппаратов на город длился около 7 часов. Вся имеющаяся на текущий момент информация о последствиях нападения, а также официальные комментарии в материале ИА «Высота 102».
Закрытие аэропорта
В регионе вечером 7 декабря был объявлен режим беспилотной опасности, а также в 23:11 Росавиация приняла решение закрыть для гражданских самолётов воздушное пространство над Волгоградом.
- В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, - сообщил журналистам официальный представитель федерального авиационного агентства.
Одновременно мониторинговые Telegram-каналы начали сообщать о приближении к Волгограду БПЛА. В частности, на тот момент дроны фиксировались в воздушном пространстве сразу нескольких районов Волгоградской области.
Ночные взрывы
Уже к 23:30 волгоградцы услышали над городом сильный шум, который был похож на звук заведенного мотора. После прозвучали первые громкие хлопки. Пугающие звуки фиксировались жителям Краснооктябрьского, Дзержинского и Тракторозаводского районов города.
К полуночи губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об атаке дронов на два жилых дома в Тракторозаводском районе города. Уточняется, что дроны упали вблизи многоквартирных домов.
- Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территории Волгоградской области. В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на ул. Лодыгина в районе домов 12 и 13. Пожарные и медицинские службы, а также сотрудники муниципального образования оперативно направлены на место инцидента, - прокомментировал Андрей Бочаров текущую ситуацию в регионе.
В результате террористической атаки в Волгограде, к счастью, никто не пострадал.
Открытие ПВР для волгоградцев
Власти Волгограда ночью 8 декабря после атаки украинских дронов по жилым домам оперативно развернули пункт временного размещения. На время работы оперативных служб для жителей были открыт пункт на территории школы №3. Муниципальным автотранспортным предприятием были поданы автобусы большой вместимости для перевозки жильцов к ПВР. Для них в пункте временного размещения организованы спальные места и горячее питание.
Возвращение города к мирной жизни
К 6 часам утра Росавиация сообщила об открытии воздушного пространства над регионом и возобновлении работы волгоградского аэропорта. По информации онлайн-табло аэропорта, к этому времени задерживался лишь прилет одного рейса из Москвы.
Позднее последовало сообщение Минобороны о сбитии 9 БПЛА над регионом в ночь на 8 декабря. При этом, прошедшая атака затронула всего 11 регионов России. Наибольшее количество смертоносных летательных объектов было ликвидировано в воздушном пространстве Брянской области - 24 БПЛА.