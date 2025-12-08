Волгоградцы покинули ПВР и вернулись в свои дома после атак ВСУ





Пункт временного размещения, развернутый в Волгограде для жителей пострадавших от атак ВСУ домов, опустели. Волгоградцы приняли решение вернуться в свои квартиры.

По информации мэрии, пункты временного размещения граждан был открыт в Тракторозаводском районе на территории школы №3. Здесь для людей подготовили спальные места и горячее питание.

Напомним, атаке дронов ВСУ в ночь на 8 декабря подверглись жилые дома №12 и №13 по ул. Лодыгина в Тракторозаводском районе Волгограда. По предварительным данным пострадавших нет. В ночь на 8 декабря в Волгоградской области также действовали ограничения на полеты.

К этому часу волгоградцы снова получили смс-сообщения от единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Из-за приближающихся дронов в регионе второй раз за сутки введён режим опасности атаки БПЛА.