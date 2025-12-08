Суд оштрафовал волгоградца за самовольное подключение к электросети

Общество 08.12.2025 09:30
0
08.12.2025 09:30
Очередной волгоградский должник за свет по решению суда заплатит штраф за самовольное подключение к электросети. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Волгоградэнергосбыте», житель Краснооктябрьского района задолжал 16 935 рублей, проигнорировал уведомления об оплате и предупреждение о возможном отключении электроэнергии.
Электроснабжение квартиры должника было приостановлено путем отсоединения фазного провода от вводного автомата и установки пломб со знаками визуального контроля. В ходе дальнейшей проверки установлено, что пломбы нарушены, а электропитание незаконно возобновлено. Ситуация повторилась ещё дважды. За это время волгоградец не только увеличил сумму долга - по действующему прейскуранту работа специалистов по отключению электроэнергии должнику обходится в три тысячи рублей, но и усугубил своё положение.
На место были вызваны полицейские, которые зафиксировали самовольное подключение к электросети, составили административный протокол по ст. 7.19 КоАП РФ и передали материалы в суд, который назначил наказание в виде денежного штрафа.
– На оплату штрафа нарушителю отведено два месяца, – пояснили в энергосбытовой компании. – Если же этот срок волгоградец проигнорирует, то с взысканием к нему придут уже судебные приставы, а сам он будет привлечен по статье за уклонение от исполнения административного наказания. Законом за подобное деяние предусмотрено суровое наказание – вплоть до 50 часов обязательных работ.
Отметим, рейды по проверке введенных ограничений на электроснабжение в Волгограде проводятся регулярно. В результате одного из них только 2 декабря в поселке Горького выявлено 12 фактов самовольного подключения к сети должников, которые будут также привлечены к ответственности.
