ПВР открыт в Волгограде для жителей пострадавших от дронов ВСУ домов





Администрация Волгограда оказывает всю необходимую помощь жителям многоквартирных домов, которые пострадали ночью 8 декабря в результате террористической атаки украинских БПЛА. В городе открыт пункт временного размещения граждан, сообщили в мэрии.

- В Тракторозаводском районе Волгограда в результате террористической атаки беспилотных летательных аппаратов зафиксировано падение обломков БПЛА. На время работы оперативных служб для жителей МКД открыт пункт временного размещения на территории школы №3, - уточнили в администрации Волгограда.

Напомним, атаке дронов ВСУ подверглись жилые дома №12 и №13 по ул. Лодыгина. По предварительным данным пострадавших нет.

Муниципальным автотранспортным предприятием поданы автобусы для перевозки жильцов к ПВР. Для них в пункте временного размещения организованы спальные места и горячее питание.