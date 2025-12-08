



Волгоградская область за год на три пункта улучшила свои позиции в рейтинге доступности покупки автомобилей в кредит. В новом спике, составленном экспертами РИА Новостей, регион занял 53 строчку вместо 56-й, на которой находился годом ранее.

Согласно обнародованным данным, в регионе только 13,9% семей могут позволить себе купить на заемные средства и содержать недорогой автомобиль в ценовой категории до 1,3 млн рублей. А машину в среднем сегменте – 3%. В 2024 году недорогое средство передвижения могли позволить себе лишь 11% семей, а авто среднего класса – 2,3%.

Отметим, всего в рейтинг вошли 85 регионов. Доступнее всего кредиты на автомобили в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь авто стоимостью до 1,3 млн рублей могут себе позволить в кредит 57,8% семей.