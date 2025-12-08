Средства ПВО в Волгоградской области отбили ночную атаку 9 БПЛА





9 беспилотников были уничтожены в Волгоградской области. Об этом сообщили в Минобороны. Всего за прошедшую ночь в регионах России силы ПВО сбили 67 беспилотников.

Самую массированную атаку - 24 БПЛА - отразили в Брянской области. Кроме того, были сбиты:

12 беспилотников – над территорией Саратовской области,

11 – над территорией Ростовской области,

По 2 – над территориями Курской, Ленинградской, Тульской, Московской областями,

По 1 – над территориями Калужской, Орловской и Смоленской областями.

Напомним, атаке дронов ВСУ подверглись жилые дома №12 и №13 по ул. Лодыгина в Тракторозаводском районе Волгограда. По предварительным данным пострадавших нет. В ночь на 8 декабря в Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности и ограничения на полеты.