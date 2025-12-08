Общество

Средства ПВО в Волгоградской области отбили ночную атаку 9 БПЛА

Общество 08.12.2025 07:38
0
08.12.2025 07:38


9 беспилотников были уничтожены в Волгоградской области. Об этом сообщили в Минобороны. Всего за прошедшую ночь в регионах России силы ПВО сбили 67 беспилотников. 

Самую массированную атаку - 24 БПЛА - отразили в Брянской области. Кроме того, были сбиты:

12 беспилотников  – над территорией Саратовской области,

11 – над территорией Ростовской области, 

По 2 – над территориями Курской, Ленинградской, Тульской, Московской областями,

По 1 – над территориями Калужской, Орловской и Смоленской областями.

Напомним, атаке дронов ВСУ подверглись жилые дома №12 и №13 по ул. Лодыгина в Тракторозаводском районе Волгограда. По предварительным данным пострадавших нет. В ночь на 8 декабря в Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности и ограничения на полеты.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.12.2025 08:59
Общество 08.12.2025 08:59
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2025 08:52
Общество 08.12.2025 08:52
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2025 08:17
Общество 08.12.2025 08:17
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2025 07:38
Общество 08.12.2025 07:38
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2025 07:30
Общество 08.12.2025 07:30
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2025 07:05
Общество 08.12.2025 07:05
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2025 06:41
Общество 08.12.2025 06:41
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2025 06:18
Общество 08.12.2025 06:18
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2025 06:10
Общество 08.12.2025 06:10
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2025 06:02
Общество 08.12.2025 06:02
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2025 00:10
Общество 08.12.2025 00:10
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2025 00:03
Общество 08.12.2025 00:03
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2025 21:43
Общество 07.12.2025 21:43
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2025 21:30
Общество 07.12.2025 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2025 19:39
Общество 07.12.2025 19:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:59
Второй раз за сутки в Волгоградской области объявлена воздушная опасностьСмотреть фотографии
08:52
Оранжевый уровень опасности введен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:17
В Волгограде на фоне атаки БПЛА задерживается авиарейс из МосквыСмотреть фотографии
07:41
Всё, что известно о новом теракте ВСУ 8 декабря в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:38
Средства ПВО в Волгоградской области отбили ночную атаку 9 БПЛАСмотреть фотографии
07:30
Для волгоградцев с 1 февраля изменятся правила предоставления ипотекиСмотреть фотографии
07:05
Магнитные бури насолят волгоградцам 9 и 10 декабряСмотреть фотографии
06:41
В Волгоградской области отменена семичасовая опасность по БПЛАСмотреть фотографии
06:18
ПВР открыт в Волгограде для жителей пострадавших от дронов ВСУ домовСмотреть фотографии
06:10
В Волгограде аэропорт возобновил работу после массовой атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:02
В Волгоградской области простятся с 47-летним бойцом СВО с позывным «Рама»Смотреть фотографии
00:44
Андрей Бочаров сообщил о последствиях массированной атаки БПЛА на ВолгоградСмотреть фотографии
00:10
План «Ковер» введен в ночь на 8 декабря в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
21:43
Угроза налета БПЛА снова объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:30
Зима крадется? Снег и мороз до -8 ожидаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:57
В Госдуме высказались против блокировки RobloxСмотреть фотографии
20:27
Теннисная неделя успехов волгоградцам не принеслаСмотреть фотографии
19:39
«Люди рассчитывают на лояльные цены»: волгоградцы после отмены визового режима засобирались в КитайСмотреть фотографии
18:53
Два пригородных поезда временно отменят в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:02
В Волгограде от аномального тепла «проклюнулись» почки сирениСмотреть фотографии
17:05
В Волгограде женщину и 3-летнюю девочку увезли с места ДТПСмотреть фотографии
16:41
Под Волгоградом после визита СОБРа для пятерых цыган замаячила армияСмотреть фотографииCмотреть видео
16:02
«Дуркинг» стал модным: врач-психотерапевт - о появлении необычных больничных для душиСмотреть фотографии
15:15
«Волжаночка-ГРАСС» одержала вторую победу в сезонеСмотреть фотографии
14:26
Волгоградские УК и ТСЖ оштрафовали на 43 млнСмотреть фотографии
13:40
Под Волгоградом на пожарище нашли тело женщиныСмотреть фотографии
12:55
ЦБ проверит деятельность майнинговой фермы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:51
«Битва экстрасенсов» наладила жизнь лешмейкеру из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:17
С бойцом «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Строгий» простились на его родинеСмотреть фотографии
10:39
Поток туристов в Волгоградской области вырос до 1,9 млнСмотреть фотографии
 