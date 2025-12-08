В Волгоградской области простятся с 47-летним бойцом СВО с позывным «Рама»





В Новоаннинском районе Волгоградской области 10 декабря просятся с Николаем Мельниковым, погибшим в ходе специальной военной операции. 47-летний боец сражался под позывным «Рама».

Николай долгие годы работал в Новоаннинской РЭС, но в январе 2025 года решил подписать контракт с Министерством обороны, став наводчиком пулемётного отделения взвода огневой поддержки. 22 апреля он героически пал в бою в ходе выполнения боевого задания.

У Николая остались супруга, двое сыновей и дочь. Отпевание бойца начнется в 11:00 на гражданском кладбище.

Фото: Новоаннинский сегодня / t.me