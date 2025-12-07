Зима крадется? Снег и мороз до -8 ожидаются в Волгоградской области





В Волгоградской области на предстоящей неделе прогнозируют ухудшение погодных условий – зима все-таки собирается заявить о себе. Согласно данным Волгоградского ЦГМС, в ближайшие три дня ночью прогнозируют минусовые температуры. В Волгограде будет от -1 до -3 , а в некоторых районах региона ночная температура может опуститься до -8.

В районах 8 и 9 декабря будет от -2 до +3. 10 декабря столбик термометра поднимется от -1 до +4 градусов. В областном центре к среде максимальная дневная температура достигнет +3.



Уже с понедельника в районах области ожидается также ряд неблагоприятных явлений – туман, изморозь и местами гололедица. А 10 декабря синоптики прогнозируют умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега на территории региона. Волгоградцам осадки также достанутся, но небольшие – дождь с мокрым снегом. Однако эти явления приведут к образованию гололедицы на дорогах областного центра.

