Общество

Зима крадется? Снег и мороз до -8 ожидаются в Волгоградской области

Общество 07.12.2025 21:30
0
07.12.2025 21:30


В Волгоградской области на предстоящей неделе прогнозируют ухудшение погодных условий – зима все-таки собирается  заявить о себе. Согласно данным Волгоградского ЦГМС, в ближайшие три дня ночью прогнозируют минусовые температуры. В Волгограде будет от -1 до -3 , а в некоторых районах региона ночная температура может опуститься до -8.

В районах 8 и 9 декабря будет от -2 до +3. 10 декабря столбик термометра поднимется от -1 до +4 градусов. В областном центре к среде максимальная дневная температура достигнет +3.

Уже с понедельника в районах области ожидается также ряд неблагоприятных явлений – туман, изморозь и местами гололедица. А 10 декабря синоптики прогнозируют умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега на территории региона. Волгоградцам осадки также достанутся, но небольшие – дождь с мокрым снегом. Однако эти явления приведут к образованию гололедицы на дорогах областного центра.

Напомним, в Волгоградской области в настоящее время наблюдается аномальное тепло. Во дворах волгоградцев распускаются цветы и почки на кустах сирени. А в лесах региона продолжается грибной сезон.




Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.12.2025 21:43
Общество 07.12.2025 21:43
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2025 21:30
Общество 07.12.2025 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2025 19:39
Общество 07.12.2025 19:39
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2025 18:53
Общество 07.12.2025 18:53
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2025 18:02
Общество 07.12.2025 18:02
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2025 16:02
Общество 07.12.2025 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2025 14:26
Общество 07.12.2025 14:26
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2025 11:51
Общество 07.12.2025 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2025 11:17
Общество 07.12.2025 11:17
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2025 10:39
Общество 07.12.2025 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2025 09:56
Общество 07.12.2025 09:56
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2025 08:51
Общество 07.12.2025 08:51
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2025 08:21
Общество 07.12.2025 08:21
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2025 08:05
Общество 07.12.2025 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2025 07:48
Общество 07.12.2025 07:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:43
Угроза налета БПЛА снова объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:30
Зима крадется? Снег и мороз до -8 ожидаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:57
В Госдуме высказались против блокировки RobloxСмотреть фотографии
20:27
Теннисная неделя успехов волгоградцам не принеслаСмотреть фотографии
19:39
«Люди рассчитывают на лояльные цены»: волгоградцы после отмены визового режима засобирались в КитайСмотреть фотографии
18:53
Два пригородных поезда временно отменят в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:02
В Волгограде от аномального тепла «проклюнулись» почки сирениСмотреть фотографии
17:05
В Волгограде женщину и 3-летнюю девочку увезли с места ДТПСмотреть фотографии
16:41
Под Волгоградом после визита СОБРа для пятерых цыган замаячила армияСмотреть фотографииCмотреть видео
16:02
«Дуркинг» стал модным: врач-психотерапевт - о появлении необычных больничных для душиСмотреть фотографии
15:15
«Волжаночка-ГРАСС» одержала вторую победу в сезонеСмотреть фотографии
14:26
Волгоградские УК и ТСЖ оштрафовали на 43 млнСмотреть фотографии
13:40
Под Волгоградом на пожарище нашли тело женщиныСмотреть фотографии
12:55
ЦБ проверит деятельность майнинговой фермы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:51
«Битва экстрасенсов» наладила жизнь лешмейкеру из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:17
С бойцом «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Строгий» простились на его родинеСмотреть фотографии
10:39
Поток туристов в Волгоградской области вырос до 1,9 млнСмотреть фотографии
10:17
Во дворе дома в Волгограде сбили 4-летнюю девочкуСмотреть фотографии
09:56
Под Волгоградом 6-й день разыскивают 17-летнюю волжанкуСмотреть фотографии
09:21
Банк вакансий тает в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:51
Два жителя из одного района Волгоградской области погибли на СВОСмотреть фотографии
08:21
Росавиация сняла запрет с волгоградского аэропортаСмотреть фотографии
08:05
Сильная магнитная буря угрожает волгоградцам 7 декабряСмотреть фотографии
07:48
В Волгоградской области спустя 9 часов отменили беспилотную опасностьСмотреть фотографии
07:26
Средства ПВО в Волгоградской области отбили ночную атаку 9 БПЛАСмотреть фотографии
06:24
Волгоградцев предупредили о наступлении «гонконгского» гриппаСмотреть фотографии
05:54
План «Ковер» сорвал вылет волгоградцев в ДубайСмотреть фотографии
23:07
Небо над Волгоградом закрыто для полетов из-за угрозы атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:26
«Сами пока ничего не знаем»: в Волгограде эвакуировали ТРЦ «Акварель»Смотреть фотографииCмотреть видео
20:57
Малина, клубника и море цветов: волгоградцы в декабре фиксируют чудеса природыСмотреть фотографии
 