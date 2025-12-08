Магнитные бури насолят волгоградцам 9 и 10 декабря





Магнитные бури уровня G2-G3 ожидаются 9–10 декабря после выброса плазмы на Солнце. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

- Магнитные бури уровня G2–G3 (от средних до сильных) ожидаются во вторник и среду, 9 и 10 декабря, в результате прихода к Земле выброса плазмы после вспышки класса M8.1, - говорится в сообщении лаборатории.

Ученые отмечают, что вспышка имела умеренную силу, но из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце–Земля удар по планете ожидается с максимальной эффективностью. Данное событие отразится на метеозависимых жителях Волгоградской области.

Пик воздействия придется на вторую половину дня 9 декабря, что создает благоприятные условия для формирования полярных сияний. Геомагнитные бури и возмущения, по предварительным оценкам, продлятся до четверга, 11 декабря, уточнили в лаборатории.