Мужчина, сделавший «А-А» на Чебурашку в Волжском, попал на видео





В городе Волжском Волгоградской области вышли на след неизвестного мужчины, который днем ранее справил естественную нужду на фигуру Чебурашки в 21-ом микрорайоне. Накануне фотографии с мультяшным героем, встретившим утро не в лучшем своем виде после «грязного дела», разлетелись по телеграм-каналам и подняли бурю негодования у волжан. Сегодня же появилось видео предполагаемого нарушителя порядка.





По словам волжан, добродушный Чебурашка не первый раз подвергается подобному унижению. При этом горожане склонны полагать, что это дело одного и того же человека. Примечательно, что на рядом стоящего Гену рука неизвестного (если уместно так сказать) до сих пор не поднималась.

В администрации города Волжского сообщают, что фигура любимого поколениями волжан Чебурашки после осквернения была тщательно отмыта и продезинфецирована.





Всех, кто мог узнать героя видеоролика, просят сообщать любую информацию по телефонам: 55-68-88 или 112.

Фото: Открытый Волжский / ВКонтакте; видео: ДТП И ЧП Волжский / t.me