Общество

Мужчина, сделавший «А-А» на Чебурашку в Волжском, попал на видео

Общество 12.09.2024 17:53
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12.09.2024 17:53


В городе Волжском Волгоградской области вышли на след неизвестного мужчины, который днем ранее справил естественную нужду на фигуру Чебурашки в 21-ом микрорайоне. Накануне фотографии с мультяшным героем, встретившим утро не в лучшем своем виде после «грязного дела», разлетелись по телеграм-каналам и подняли бурю негодования у волжан. Сегодня же появилось видео предполагаемого нарушителя порядка. 



По словам волжан, добродушный Чебурашка не первый раз подвергается подобному унижению. При этом горожане склонны полагать, что это дело одного и того же человека.  Примечательно, что на рядом стоящего Гену рука неизвестного (если уместно так сказать) до сих пор не поднималась.  

В администрации города Волжского сообщают, что фигура любимого поколениями волжан Чебурашки после осквернения была тщательно отмыта и продезинфецирована.  


Всех, кто мог узнать героя видеоролика, просят сообщать любую информацию по телефонам: 55-68-88 или 112.

Фото: Открытый Волжский / ВКонтакте; видео: ДТП И ЧП Волжский / t.me

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