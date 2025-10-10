Размер прожиточного минимума вырастет в Волгоградской области с 2026 года. Соответствующий проект постановления подготовлен в администрации региона. В частности, с 1 января будущего года прожиточный минимум на душу населения составит 16288 рублей. В 2025 году, напомним, его величина составляет 15250 рублей.
Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума увеличится до 17754 рубля, тогда как сейчас он равен 16623 рублям.
Для пенсионеров с 2026 года прожиточный минимум вырастет до 14008 рублей (сейчас 13115). Для детей в будущем году он составит 15799 рублей (в настоящее время - 14793 рубля).
Справка. Прожиточный минимум устанавливается в целях разработки и реализации региональных социальных программ и предоставления мер социальной поддержки малоимущим, а также для формирования областного бюджета.
