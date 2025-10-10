Чадящий завод и свалки: Экосовет с Ириной Соловьевой разбирался в проблемах Фролово





В городе Фролово Волгоградской области сегодня, 10 октября, прошло выездное совещание Экологического совета при Волгоградской областной думе под председательством Ирины Соловьевой. Как сообщает ИА «Высота 102», на повестке дня был целый ряд проблем, которые, хотя и решаются, все равно остаются актуальными для населения. Это расчистка реки Арчеда, организация обращения с отходами, работа загрязняющих предприятий – в том числе, чадящего завода.

В обсуждении насущных вопросов приняли участие во Фролово депутаты облдумы, члены регионального Экосовета, представители профильных комитетов администрации Волгоградской области, правоохранительных и надзорных ведомств, руководители муниципалитетов, предприятий и организаций.

Борьба за Арчеду и против мусора

Как было озвучено на совещании, большинство мероприятий, направленных на выявление нарушений природоохранного законодательства, касалось в текущем году во Фроловском районе загрязнения атмосферного воздуха, размещения отходов вне объектов накопления, несоблюдения правил пожарной безопасности и вырубки в лесах. По данным фактам составлены административные протоколы, виновные привлечены к ответственности.

Также сообщалось, что в целях поддержания благоприятной экологической обстановки в муниципалитетах Фроловского района реализуются программы по охране окружающей среды, в рамках которых ликвидируются несанкционированные свалки, осуществляется уход за зелеными насаждениями, оборудуются контейнерные площадки для сбора мусора. Во Фролово, кроме прочего, наконец избаились от площадки временного накопления отходов, которая находилась недалеко от жилых домов и регулярно горела, о чем неоднократно писала редакция ИА «Высота 102». Фроловские чиновники доложили, что земельный участок был полностью зачищен от мусора.

Вместе с тем отмечалось, что многие предприятия и организации, работающие на территории города Фролово и Фроловского района, до сих пор не заключили договоры с региональным оператором по обращению отходов. Местным властям рекомендовано принять дополнительные меры в целях исправления ситуации. Одновременно в районе совместно с регионом прорабатывают варианты решения проблемы с незаконными свалками, общая площадь которых на текущий момент достигает 18 гектаров.





Отдельной темой обсуждения стало сохранение водных объектов и восстановления природных водоемов. Через Фролово протекает Арчеда, которая долгое время находилась в неудовлетворительном состоянии: заиливалась, мелела и зарастала. В рамках нацпроекта «Экология» уже расчищено 7,5 км реки в черте города, а после прохождения всех необходимых согласований будет расчишено еще 29,7 км – от Фролово до хутора Амелино.

Региональный Экологический совет также обратил внимание глав сельских поселений и руководителей аграрных хозяйств на необходимость соблюдения особого режима водоохранных зон и экологического законодательства при использовании земель сельхозназначения.

Еще один важный вопрос, рассмотренный участниками выездного совещания, – модернизация канализационных систем в городе Фролово и нелегальный слив жидких бытовых отходов. Очистные сооружения Фролово были введены в эксплуатацию в 1971 году и сегодня нуждаются в серьезной реконструкции. Экологическим советом даны рекомендации отраслевому комитету Волгоградской области оказать содействие муниципалитету в подготовке технического задания на проектирование новой канализационной системы.

Головная боль фроловчан

Особняком в ходе выездного заседания Экологического совета стали 10 октября и обращения граждан по вопросам загрязнения атмосферного воздуха Донским электрометаллургическим заводом.

В ходе мероприятия сообщалось, что проведенные в этом году замеры проб воздуха и проверка производственной площадки подтвердили нарушения требований природоохранного законодательства. Их устранение находится на контроле Росприроднадзора.

Напомним, что в апреле текущего года фроловчане на фоне черного дыма записали видео с просьбой помочь в решении главной экологической проблемы городского округа, связанной с работой Донского электрометаллургического завода. Жители утверждали, что им нечем дышать из-за выбросов, а их жалобы в различные инстанции с просьбой проверить работу завода, ситуацию не меняют.

Руководитель предприятия сегодня признал, что система очистки выбросов завода нуждается в серьезной модернизации. До конца года члены Экосовета, озабоченные ситуацией, планируют лично посетить предприятие, чтобы содействовать разрешению этой проблемы.





– В городе Фролово и Фроловском районе выстроено четкое взаимодействие всех уровней власти и общественности в решении экологических вопросов, что благоприятно отражается на состоянии окружающей среды. Несмотря на сложности с бюджетом, здесь активно идет ликвидация несанкционированных свалок, разрабатываются важные экологические проекты, например, по расчистке реки Арчеды, – сказала по итогу совещания Ирина Соловьева. – По инициативе жителей Фролово была ликвидирована доставлявшая большие неудобства площадка временного накопления отходов. Экосовет взял на контроль обращения граждан по проблеме выбросов одного из городских промышленных предприятий. Заслуживают самого пристального внимания и предложения органов местного самоуправления по обращению с ТКО и очистным сооружениям города Фролово.

Глава Экосовета в очередной раз подчеркнула, что для решения экологических проблем необходима консолидация усилий всех сторон – жителей, чновников, руководителей предприятий.

– Объединение усилий в области экологии – очень важно и всегда продуктивно. Только вместе мы можем сохранить природу, как одно из главных богатств нашей страны. От этого во многом зависит качество жизни населения. Системная работа по охране окружающей среды в Волгоградской области ведется с 2014 года по инициативе губернатора Андрея Бочарова. Обеспечение экологического благополучия выделено в отдельную национальную цель Президентом России Владимиром Путиным. В нашем регионе были успешно реализованы мероприятия нацпроекта «Экология» – достигнутые результаты отмечены на федеральном уровне. Сейчас эта работа продолжается в рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие». Ключевую роль в достижении поставленных целей играет активное участие в экологической деятельности органов местного самоуправления и гражданского общества, – подытожила Ирина Соловьева.

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы