Общество

Чадящий завод и свалки: Экосовет с Ириной Соловьевой разбирался в проблемах Фролово

Общество 10.10.2025 17:21
0
10.10.2025 17:21


В городе Фролово Волгоградской области сегодня, 10 октября, прошло выездное совещание Экологического совета при Волгоградской областной думе под председательством Ирины Соловьевой. Как сообщает ИА «Высота 102», на повестке дня был целый ряд проблем, которые, хотя и решаются, все равно остаются актуальными для населения. Это расчистка реки Арчеда, организация обращения с отходами, работа загрязняющих предприятий – в том числе, чадящего завода. 

В обсуждении насущных вопросов приняли участие во Фролово депутаты облдумы, члены регионального Экосовета, представители профильных комитетов администрации Волгоградской области, правоохранительных и надзорных ведомств, руководители муниципалитетов, предприятий и организаций.

Борьба за Арчеду и против мусора 

Как было озвучено на совещании, большинство мероприятий, направленных на выявление нарушений природоохранного законодательства, касалось в текущем году во Фроловском районе загрязнения атмосферного воздуха, размещения отходов вне объектов накопления, несоблюдения правил пожарной безопасности и вырубки в лесах. По данным фактам составлены административные протоколы, виновные привлечены к ответственности.

Также сообщалось, что в целях поддержания благоприятной экологической обстановки в муниципалитетах Фроловского района реализуются программы по охране окружающей среды, в рамках которых ликвидируются несанкционированные свалки, осуществляется уход за зелеными насаждениями, оборудуются контейнерные площадки для сбора мусора. Во Фролово, кроме прочего, наконец избаились от площадки временного накопления отходов, которая находилась недалеко от жилых домов и регулярно горела, о чем неоднократно писала редакция ИА «Высота 102».  Фроловские чиновники доложили, что земельный участок был полностью зачищен от мусора.

Вместе с тем отмечалось, что многие предприятия и организации, работающие на территории города Фролово и Фроловского района, до сих пор не заключили договоры с региональным оператором по обращению отходов. Местным властям рекомендовано принять дополнительные меры в целях исправления ситуации. Одновременно в районе совместно с регионом прорабатывают варианты решения проблемы с незаконными свалками, общая площадь которых на текущий момент достигает 18 гектаров. 


Отдельной темой обсуждения стало сохранение водных объектов и восстановления природных водоемов. Через Фролово протекает Арчеда, которая долгое время находилась в неудовлетворительном состоянии: заиливалась, мелела и зарастала. В рамках нацпроекта «Экология» уже расчищено 7,5 км реки в черте города, а после прохождения всех необходимых согласований будет расчишено еще 29,7 км – от Фролово до хутора Амелино.

Региональный Экологический совет также обратил внимание глав сельских поселений и руководителей аграрных хозяйств на необходимость соблюдения особого режима водоохранных зон и экологического законодательства при использовании земель сельхозназначения.

Еще один важный вопрос, рассмотренный участниками выездного совещания, – модернизация канализационных систем в городе Фролово и нелегальный слив жидких бытовых отходов. Очистные сооружения Фролово были введены в эксплуатацию в 1971 году и сегодня нуждаются в серьезной реконструкции. Экологическим советом даны рекомендации отраслевому комитету Волгоградской области оказать содействие муниципалитету в подготовке технического задания на проектирование новой канализационной системы.  

Головная боль фроловчан

Особняком в ходе выездного заседания Экологического совета стали 10 октября и обращения граждан по вопросам загрязнения атмосферного воздуха Донским электрометаллургическим заводом. 

В ходе мероприятия сообщалось, что проведенные в этом году замеры проб воздуха и проверка производственной площадки подтвердили нарушения требований природоохранного законодательства. Их устранение находится на контроле Росприроднадзора.

Напомним, что в апреле текущего года фроловчане на фоне черного дыма записали видео с просьбой помочь в решении главной экологической проблемы городского округа, связанной с работой Донского электрометаллургического завода. Жители утверждали, что им нечем дышать из-за выбросов, а их жалобы в различные инстанции с просьбой проверить работу завода, ситуацию не меняют.

Руководитель предприятия сегодня признал, что система очистки выбросов завода нуждается в серьезной модернизации. До конца года члены Экосовета, озабоченные ситуацией, планируют лично посетить предприятие, чтобы содействовать разрешению этой проблемы.


– В городе Фролово и Фроловском районе выстроено четкое взаимодействие всех уровней власти и общественности в решении экологических вопросов, что благоприятно отражается на состоянии окружающей среды. Несмотря на сложности с бюджетом, здесь активно идет ликвидация несанкционированных свалок, разрабатываются важные экологические проекты, например, по расчистке реки Арчеды, – сказала по итогу совещания Ирина Соловьева. – По инициативе жителей Фролово была ликвидирована доставлявшая большие неудобства площадка временного накопления отходов. Экосовет взял на контроль обращения граждан по проблеме выбросов одного из городских промышленных предприятий. Заслуживают самого пристального внимания и предложения органов местного самоуправления по обращению с ТКО и очистным сооружениям города Фролово. 

Глава Экосовета в очередной раз подчеркнула, что для решения экологических проблем необходима консолидация усилий всех сторон – жителей, чновников, руководителей предприятий. 

– Объединение усилий в области экологии – очень важно и всегда продуктивно. Только вместе мы можем сохранить природу, как одно из главных богатств нашей страны. От этого во многом зависит качество жизни населения. Системная работа по охране окружающей среды в Волгоградской области ведется с 2014 года по инициативе губернатора Андрея Бочарова. Обеспечение экологического благополучия выделено в отдельную национальную цель Президентом России Владимиром Путиным. В нашем регионе были успешно реализованы мероприятия нацпроекта «Экология» – достигнутые результаты отмечены на федеральном уровне. Сейчас эта работа продолжается в рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие». Ключевую роль в достижении поставленных целей играет активное участие в экологической деятельности органов местного самоуправления и гражданского общества, – подытожила Ирина Соловьева. 

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.10.2025 19:48
Общество 10.10.2025 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 18:44
Общество 10.10.2025 18:44
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 18:34
Общество 10.10.2025 18:34
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 18:06
Общество 10.10.2025 18:06
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 17:45
Общество 10.10.2025 17:45
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 16:27
Общество 10.10.2025 16:27
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 15:42
Общество 10.10.2025 15:42
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 15:37
Общество 10.10.2025 15:37
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 15:18
Общество 10.10.2025 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 12:35
Общество 10.10.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 11:46
Общество 10.10.2025 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 09:38
Общество 10.10.2025 09:38
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 08:51
Общество 10.10.2025 08:51
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 08:24
Общество 10.10.2025 08:24
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 08:05
Общество 10.10.2025 08:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:48
В Волгоград доставили чудотворную икону Божией МатериСмотреть фотографии
19:24
В России с 26 октября возобновит работу аэропорт Платов в РостовеСмотреть фотографии
18:44
Силовики со спецназом ловили на дорогах Волгограда мигрантов в автоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:34
В ЦПКиО Волгограда выкопают 370 зеленых насаждений ради фонтанаСмотреть фотографии
18:06
Очереди выстроились на «Волгоград Арене» за два часа до матча сборных России и ИранаСмотреть фотографии
17:45
Перед матчем России и Ирана на «Волгоград Арену» запустили собакСмотреть фотографии
17:21
Чадящий завод и свалки: Экосовет с Ириной Соловьевой разбирался в проблемах ФроловоСмотреть фотографии
17:10
Под Волгоградом в ДТП с КАМАЗом разбился насмерть водитель BMWСмотреть фотографииCмотреть видео
16:27
Новым главой Елани стал директор спортшколы Юрий ГригорьевСмотреть фотографии
15:50
Сафонов в матче России и Ирана будет носить повязку с изображением «Родины-матери»Смотреть фотографии
15:42
Врачи сообщили состояние детей, пострадавших в страшной аварии в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:37
На пр. Университетском в Волгограде на час перекроют движениеСмотреть фотографии
15:18
Жителям Волгоградской области повысят прожиточный минимум в 2026 году: смотрим, кому и на сколькоСмотреть фотографии
14:30
Сломалось лезвие: неадекват набросился с ножом на водителя такси под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:29
Матч России и Ирана в Волгограде: все о программе, транспорте и правилах доступа на стадионСмотреть фотографии
13:12
Житель Саратова пытался заживо сжечь рабочего в МКДСмотреть фотографии
13:05
«Это вредительство!»: волгоградцы после гибели женщины в ДТП требуют вырубить кусты на Первой продольнойСмотреть фотографии
12:35
РФС предупредил о возможных проблемах с интернетом во время матча России и ИранаСмотреть фотографии
12:21
В Ростове разгорается скандал из-за сноса ипподрома ради нового ЖКСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде 86% МКД получили теплоСмотреть фотографии
11:36
На Р-260 под Волгоградом насмерть сбили пешеходаСмотреть фотографии
11:27
Иранские студенты развернули 100-метровый флаг России в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:21
Даже не притормозил: в Волгограде автомобиль с пьяным водителем протаранил асфальтоукладчикСмотреть фотографииCмотреть видео
11:05
У хутора под Волгоградом откопали ФАБ-50 времен войныСмотреть фотографии
10:48
Волгоградцы простятся с погибшим на СВО 20-летним Владимиром КолетуринымСмотреть фотографии
10:44
Троих госпитализировали с места смертельного ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:20
Момент смертельной аварии на Первой продольной в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:01
В Волгограде жесткое ДТП вызвало затор на Первой продольнойСмотреть фотографии
09:38
Водопроводное хозяйство Волгограда подготовили к зимеСмотреть фотографии
09:20
Под Волгоградом десятка врезалась в бетонный забор: трое погибшихСмотреть фотографии
 