Врачи сообщили состояние детей, пострадавших в страшной аварии в Волгограде

Общество 10.10.2025 15:42
В комитете здравоохранения сообщили о состоянии двоих детей, пострадавших в ДТП в Краснооктябрьском районе Волгограда утром 10 октября. 

По данным облздрава, шестилетний мальчик после обследования направлен на амбулаторное лечение. Второй ребенок, 11-летний мальчик, госпитализирован в нейрохирургическое отделение больницы №7. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. 

Третью пострадавшую – 85-летнюю женщину – осмотрели врачи больницы №25. Она не нуждается в госпитализации.

Напомним, на пересечении 39-й Гвардейской и Первой продольной сегодня столкнулись «ВАЗ-2107» и «Лада Веста». На месте погибла 74-летняя пассажирка «семерки». 


