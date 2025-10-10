В комитете здравоохранения сообщили о состоянии двоих детей, пострадавших в ДТП в Краснооктябрьском районе Волгограда утром 10 октября.
По данным облздрава, шестилетний мальчик после обследования направлен на амбулаторное лечение. Второй ребенок, 11-летний мальчик, госпитализирован в нейрохирургическое отделение больницы №7. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Третью пострадавшую – 85-летнюю женщину – осмотрели врачи больницы №25. Она не нуждается в госпитализации.
