«Это вредительство!»: волгоградцы после гибели женщины в ДТП требуют вырубить кусты на Первой продольной

Происшествия 10.10.2025 13:05
Жители Волгограда 10 октября обсуждают дорожно-транспортное происшествие на Первой продольной магистрали, в результате которого утром погибла 74-летняя женщина. Как заявляют волгоградские автолюбители, водитель «ВАЗ-2107» мог попросту не заметить приближающийся на скорости автомобиль «Лада» из-за растущих на разделительной полосе кустов.  

– Водитель «семерки ведь не гнал». Он спокойно выезжал. Он просто не мог видеть машину справа из-за кустов. Крайняя полоса с низкой машины там вообще не просматривается. Какой гений додумался там высадить эти кустики?! – делятся мнение читатели ИА «Высота 102».

Горожане призывают городские власти исправить ситуацию, чтобы не допускать подобных происшествия в будущем. 

– Уберите кусты с разделительной полосы! – требует волгоградец Андрей. – Из-за них при повороте совершенно не видно крайнюю полосу. А она как раз самая скоростная. Ещё будет не одна авария там. Я когда там поворачиваю, просто хочется выйти, взять лопату и порубить эту «красоту». Это просто вредительство – специально ограничить обзор в таком опасном месте.


Напомним, что авария произошла утром 10 октября на пересечении Первой продольной и ул. 39-й Гвардейской. В результате ДТП погибла 74-летняя женщина. 

Момент смертельного происшествия зафиксировали камеры дорожного наблюдения. 

Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102» 


