В ДТП, которое сегодня, 10 октября, произошло в Краснооктябрьском районе, погибла женщина. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, авария случилась в 8-45 ч. на оживленном перекрестке улицы 39-я Гвардейская и Первой продольной.
Произошло столкновение ВАЗ-2107 и «Лады Весты» с номерами саратовского региона. Пассажирка семерки погибла до приезда медиков, двое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы. По информации прокуратуры, жертвой аварии стала 74-летняя женщина.
Момент смертельного ДТП попал на камеру видеонаблюдения. Авария вызвала серьезную пробку на Первой продольной.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
