В Ростове разгорается скандал из-за сноса ипподрома ради нового ЖК

10.10.2025 12:21
10.10.2025 12:21


В Ростове-на-Дону снесут ипподром с конюшнями ради строительства нового жилого комплекса, несмотря на прежние заверения властей о сохранении инфраструктуры, сообщает Привет-Ростов. Увеомление о необходимости освободить в ближайшее время территорию, появилось в социальных сетях и вызвало уже волну негодования среди коневладельцев. 

– С прошлого лета территорию контролирует депутат Законодательного собрания Краснодарского края Борис Юнанов, имеющий тесные связи с девелоперской компанией «Неометрия», которая планирует возвести на месте ипподрома новые жилые комплексы, – сообщают журналисты ростовского издания. – Активисты подчеркивают, что правительство Ростовской области оказывает поддержку застройщику, однако вопросы строительства альтернативного ипподрома остаются без конкретных решений. 

Земельный участок, где сейчас располагается ипподром, расположен на левом берегу Дона. Он был выделен еще в 2007 году застройщику, но проект до сих пор не реализован.

СМИ сообщают, что закрытие единственной в регионе площадки для проведения скачек буденновской и полукровной пород ставит под угрозу развитие коневодства в Ростовской области.

– Существующие ипподромы в соседних регионах сталкиваются с ограничениями по приему лошадей и недостатком инфраструктуры. Коневладельцы обращаются с жалобами в Генпрокуратуру и напрямую к президенту Владимиру Путину, а также к главе Чечни Рамзану Кадырову, надеясь на вмешательство высших инстанций. Представители застройщика и руководство ипподрома пока воздерживаются от комментариев по сложившейся ситуации, – пишет Привет-Ростов. 

