Очереди выстроились на «Волгоград Арене» за два часа до матча сборных России и Ирана

Общество 10.10.2025 18:06
На стадионе «Волгоград Арена» за два часа до начала матча с частием сборных России и Ирана встроились очереди, сообщает ИА «Высота 102». Стадион открыт для болельщиков с 17.00.

Напомним, что стартовый свисток прозвучит на главной спортивной арене Волгограда сегодня в 20.00. Перед началом игры гостей ожидает насыщенная программа. 


Так, напомним, на площади перед стадионом с 17.30 болельщиков приглашают сыграть в футбол с легендами российской сборной. С этого же времени в шатре уже проходит автограф-сессия, которую проводят Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Маринато Гильерме и Ари. Именно к шатру и выстроились самые длинные очереди к этому часу. 


Рядом с шатром организаторы расположили сцену, на которой в 18.40 должен начаться концерт с участием коллектива группы «Браво». 

Конечно, все желающие могут сделать фото на память в тематической фотозоне. Болельщикам с детьми наверняка стоит посетить парк развлечений. Предусмотрены программой конкурсы с гарантированными призами.


В галерее стадиона на секторе С116 все желающие могут отправить письмо игрокам российской сборной. В галерее секторов А и С можно нанести аквагрим с символикой команды. 

Перед началом игры на поле «Волгоград Арены» ожидается шоу-программа с участием группы «СерьГа». Государственный гимн России исполнит Наталья Подольская.  

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102» 

