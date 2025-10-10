Общество

Силовики со спецназом ловили на дорогах Волгограда мигрантов в авто

Общество 10.10.2025 18:44
0
10.10.2025 18:44


В Волгограде полиция совместно с сотрудниками Управления ФСБ и судебными приставами продолжают проводить проверки соблюдения иностранными гражданами миграционного и трудового законодательства. На этот раз рейдовое мероприятие прошло на дорогах города. 



О том, сколько нелегальных мигрантов было задержано в ходе рейда, в полиции не уточняют.  Известно, что силовиками были установлены несколько автовладельцев, уклонявшихся от уплаты ранее наложенных штрафов. 

- В отношении нарушителей составлены административные материалы, судебные приставы изъяли автомобили в счет погашения долга, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В ведомстве напомнили волгоградцам, что по закону срок уплаты административного штрафа составляет 60 суток с момента вступления постановления в законную силу. Не оплатившие штраф в установленный срок будут привлечены к административной ответственности. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.10.2025 19:48
Общество 10.10.2025 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 18:34
Общество 10.10.2025 18:34
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 18:06
Общество 10.10.2025 18:06
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 17:45
Общество 10.10.2025 17:45
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 17:21
Общество 10.10.2025 17:21
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 16:27
Общество 10.10.2025 16:27
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 15:42
Общество 10.10.2025 15:42
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 15:37
Общество 10.10.2025 15:37
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 15:18
Общество 10.10.2025 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 12:35
Общество 10.10.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 11:46
Общество 10.10.2025 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 09:38
Общество 10.10.2025 09:38
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 08:51
Общество 10.10.2025 08:51
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 08:24
Общество 10.10.2025 08:24
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 08:05
Общество 10.10.2025 08:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:48
В Волгоград доставили чудотворную икону Божией МатериСмотреть фотографии
19:24
В России с 26 октября возобновит работу аэропорт Платов в РостовеСмотреть фотографии
18:44
Силовики со спецназом ловили на дорогах Волгограда мигрантов в автоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:34
В ЦПКиО Волгограда выкопают 370 зеленых насаждений ради фонтанаСмотреть фотографии
18:06
Очереди выстроились на «Волгоград Арене» за два часа до матча сборных России и ИранаСмотреть фотографии
17:45
Перед матчем России и Ирана на «Волгоград Арену» запустили собакСмотреть фотографии
17:21
Чадящий завод и свалки: Экосовет с Ириной Соловьевой разбирался в проблемах ФроловоСмотреть фотографии
17:10
Под Волгоградом в ДТП с КАМАЗом разбился насмерть водитель BMWСмотреть фотографииCмотреть видео
16:27
Новым главой Елани стал директор спортшколы Юрий ГригорьевСмотреть фотографии
15:50
Сафонов в матче России и Ирана будет носить повязку с изображением «Родины-матери»Смотреть фотографии
15:42
Врачи сообщили состояние детей, пострадавших в страшной аварии в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:37
На пр. Университетском в Волгограде на час перекроют движениеСмотреть фотографии
15:18
Жителям Волгоградской области повысят прожиточный минимум в 2026 году: смотрим, кому и на сколькоСмотреть фотографии
14:30
Сломалось лезвие: неадекват набросился с ножом на водителя такси под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:29
Матч России и Ирана в Волгограде: все о программе, транспорте и правилах доступа на стадионСмотреть фотографии
13:12
Житель Саратова пытался заживо сжечь рабочего в МКДСмотреть фотографии
13:05
«Это вредительство!»: волгоградцы после гибели женщины в ДТП требуют вырубить кусты на Первой продольнойСмотреть фотографии
12:35
РФС предупредил о возможных проблемах с интернетом во время матча России и ИранаСмотреть фотографии
12:21
В Ростове разгорается скандал из-за сноса ипподрома ради нового ЖКСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде 86% МКД получили теплоСмотреть фотографии
11:36
На Р-260 под Волгоградом насмерть сбили пешеходаСмотреть фотографии
11:27
Иранские студенты развернули 100-метровый флаг России в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:21
Даже не притормозил: в Волгограде автомобиль с пьяным водителем протаранил асфальтоукладчикСмотреть фотографииCмотреть видео
11:05
У хутора под Волгоградом откопали ФАБ-50 времен войныСмотреть фотографии
10:48
Волгоградцы простятся с погибшим на СВО 20-летним Владимиром КолетуринымСмотреть фотографии
10:44
Троих госпитализировали с места смертельного ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:20
Момент смертельной аварии на Первой продольной в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:01
В Волгограде жесткое ДТП вызвало затор на Первой продольнойСмотреть фотографии
09:38
Водопроводное хозяйство Волгограда подготовили к зимеСмотреть фотографии
09:20
Под Волгоградом десятка врезалась в бетонный забор: трое погибшихСмотреть фотографии
 