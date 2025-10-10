Силовики со спецназом ловили на дорогах Волгограда мигрантов в авто





В Волгограде полиция совместно с сотрудниками Управления ФСБ и судебными приставами продолжают проводить проверки соблюдения иностранными гражданами миграционного и трудового законодательства. На этот раз рейдовое мероприятие прошло на дорогах города.





О том, сколько нелегальных мигрантов было задержано в ходе рейда, в полиции не уточняют. Известно, что силовиками были установлены несколько автовладельцев, уклонявшихся от уплаты ранее наложенных штрафов.

- В отношении нарушителей составлены административные материалы, судебные приставы изъяли автомобили в счет погашения долга, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В ведомстве напомнили волгоградцам, что по закону срок уплаты административного штрафа составляет 60 суток с момента вступления постановления в законную силу. Не оплатившие штраф в установленный срок будут привлечены к административной ответственности.