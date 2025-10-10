Перед матчем России и Ирана на «Волгоград Арену» запустили собак

Росгвардейцы обследовали территорию стадиона, где пройдет товарищеский матч сборных России и Ирана. Взрывотехники ОМОН «Сталинград» с помощью специальных средств и служебных собак уже проверили «Волгоград Арену» и прилегающую к ней территорию, после чего передали объект коллегам из МВД, сообщили в управлении Росгвардии.
Кроме того, военнослужащие и сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими обеспечат охрану порядка на товарищеском футбольном матче между Россией и Ираном.
Во время поединка национальных сборных к стадиону будут приближены маршруты вневедомственной охраны. Службу будут нести и пешие патрули.
Напомним, матч пройдет сегодня, 10 октября. Начало - в 20.00 ч.
Фото управления Росгвардии по Волгоградской области
