На пр. Университетском в Волгограде на час перекроют движение





В Советском районе Волгограда на час 12 октября перекроют движение на проспекте Университетском в районе пересечения с ул. Академика Королева. Ограничения вводятся в связи с необходимостью проведения демонтажных работ над проезжей частью.

Как уточнили в ажминистрации Волгограда, в профильные службы обратился собственник рекламной конструкции, расположенной напротив здания №85б.

– На время демонтажа рекламной арки ограничивается движение на пересечении проспекта и ул. Академика Королева. Ограничения будут действовать с 5.00 до 6.00 12 октября, – уведомили в мэрии волгоградцев.

Объехать перекрытый участок атолюбители могут по улицам Академика Королева, 50 лет ВЛКСМ, Автомобилистов, Электролесовской, Богданова, Даугавской и Коганова.

Фото: Яндекс Карты