Под Волгоградом десятка врезалась в бетонный забор: трое погибших

Страшная авария произошла ночью 10 октября в Михайловке. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, ВАЗ-2110 под управлением женщины в 4-30 час. двигался со стороны ул. Промышленная в сторону ул. Магистральная. Однако водитель не справилась с управлением, в итоге автомобиль вылетел с дороги и врезался в бетонное ограждение.
В результате ДТП водитель и двое её пассажиров погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.
На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!