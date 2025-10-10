У хутора под Волгоградом откопали ФАБ-50 времен войны

Опасную находку сделали в Суровикинском районе. По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, в 4 километрах юго-восточнее хутора Новомаксимовский при проведении земляных работ была обнаружена фугасная авиационная бомба времен Великой Отечественной войны, предположительно ФАБ-50.
В ведомстве заверили, что угрозы населению нет. Место обнаружения взрывоопасного предмета находится под охраной сотрудников полиции.
В ближайшее время фугасная авиационная бомба будет обезврежена специалистами Донского спасательного центра МЧС.
Фото МЧС РФ (архив)
