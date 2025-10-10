Новым главой Елани стал директор спортшколы Юрий Григорьев





Сегодня, 10 октября, депутаты Еланского городского поселения по итогам объявленного 20 сентября конкурса назвали нового главу муниципалитета. Им стал Юрий Григорьев, директор МБУ ДО «Еланская ДЮСШ».

Юрию Григорьеву 50 лет, в 2005 году он окончил Волгоградскую академию МВД, почти 25 лет проработал в органах внутренних дел. С 2019 года по 2021 годы трудился в администрации района, а затем возглавил спортивную школу.

Между тем, напомним, в июле 2025 года главой городского поселения депутаты назначили Алексея Голева, ранее возглавлявшего Дубовское сельское поселение. Ранее его заподозрили в нарушении антикоррупционного законодательства. В феврале 2025 года Волгоградский областной суд оставил без изменения решение Еланского районного суда, вынесенное в ноябре 2024 года по иску районного прокурора о досрочном прекращении полномочий Голева как главы Дубовского сельского поселения в связи с утратой доверия. Тогда сельского чиновника уличили в нарушении при предоставлении земельных участков в аренду. Так, он выделил своему отцу землю для выпаса скота, проявив личную заинтересованность, как подчеркивали в надзорном органе. Тем не менее Голев покинул должность по истечению срока полномочий, но такая формулировка не устроила прокуратуру.

Тем не менее Голев снова занял руководящую должность, однако на новом месте продержался недолго.

Напомним, кадровые перестановки в администрации Елани произошли после того, как Алексей Гугучкин, глава городского поселения, в мае 2025 года был приговорен к шести годам колонии общего режима за получение взятки в крупном размере.