В Краснооктябрьском районе Волгограда иномарка на всей скорости врезалась в асфальтоукладчик. Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне, 9 октября, в 21-00 ч.
Ford Focus мчался по проспекту Ленина, когда на него стал выезжать асфальтоукладчик. Несмотря на то, что дорожный рабочий подавал знаки, пытаясь остановить мчавшийся автомобиль, он даже не притормозил перед тяжелой техникой и едва не сбил человека. Водитель даже не попытался уйти в сторону.
Как выяснилось, мужчина за рулем находился в состоянии опьянения. Он и его пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
