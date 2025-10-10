В ЦПКиО Волгограда выкопают 370 зеленых насаждений ради фонтана





В Центрельном парке культуры и отдыха Волгограда стартовала подготовка к возведению уникального фонтанного комплекса. Рабочие на территории ЦПКиО приступили к пересадке существующих растений. В общей сложности планируется переселение 370 зеленых насаждений.

Напомним, что фонтанный комплекс площадью 1700 квадратных метров расположится на территории напротив будущего 120-метрового колеса обозрения. Именно здесь сейчас специалисты и выкапывают миндаль, робинию, розы, туи и бирючину.

– Пересадка осуществляется в соответствии с технологией: деревья и кустарники пересаживаются вместе с комом земли для обеспечения сохранности сформированной корневой системы. На новом месте зеленые насаждения получают обильное количество воды и поддержку препаратами, стимулирующими рост корней, – сообщили в пресс-службе парка.

Уступит место новому фонтанному комплексу и аттракцион «Свадебная карусель». Он будет работать у главной сцены.

Напомним, что максимальная высота струй фонтанного комплекса, который появится в ЦПКиО в 2026 году, составит 40 метров. Шесть водных объектов будут синхронно воспроизводить свето-музыкальное шоу, основная часть будет транслироваться в самой большой чаше площадью 1000 квадратных метров. Предполагается, что производитель сгенерирует несколько десятков уникальных сценариев с голографическими картинами, лазерами и живым огнем – шоу фонтанов такого уровня в России еще не создавалось.

Фото: пресс-служба ЦПКиО