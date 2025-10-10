В Волгограде 86% МКД получили тепло

Об этом сообщили сегодня, 10 октября, в администрации Волгограда. Коммунальные службы и управляющие компании продолжают поэтапный запуск всех систем теплоснабжения и обеспечивают плавную подачу теплоносителя до конечного потребителя.
Также подача коммунального ресурса ведется в социальные объекты города. Всего на сегодняшний день отоплением обеспечены свыше 700 детских садов, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения.
В ходе старта отопительного сезона до 13 октября запланировано поэтапно обеспечить коммунальным ресурсом все многоквартирные дома и социальные объекты города, заверили в мэрии.
Напомним, в Волгограде действует многоканальный телефон единого диспетчерского центра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Получить консультацию или сообщить о проблемах горожане могут, позвонив по номеру (8442) 333-134.