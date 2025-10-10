Общество

РФС предупредил о возможных проблемах с интернетом во время матча России и Ирана

Общество 10.10.2025 12:35
0
10.10.2025 12:35


Во время проведения матча сборных России и Ирана на «Волгоград Арене» возможны проблемы с интернетом. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе. Болельщикам предлагают распечатать свои билеты или скачать их до прохода на стадион. 

Сегодня же в телеграм-канале сборной России по футболу опубликовано сообщение о том, что все билеты на предстоящий матч проданы. 

Напомним, сборные России и Ирана прибыли в Волгоград 8 октября. Футболисты  провели открытые тренировки, а главные тренеры выступили на пресс-конференции, где, в частности, Валерий Карпин оценил состояние газона на стадионе. 

Игроки российской сборной также посетили музей-панораму «Сталинградская битва».



Лента новостей

13:29
Матч России и Ирана в Волгограде: все о программе, транспорте и правилах доступа на стадионСмотреть фотографии
13:12
Житель Саратова пытался заживо сжечь рабочего в МКДСмотреть фотографии
13:05
«Это вредительство!»: волгоградцы после гибели женщины в ДТП требуют вырубить кусты на Первой продольнойСмотреть фотографии
12:35
РФС предупредил о возможных проблемах с интернетом во время матча России и ИранаСмотреть фотографии
12:21
В Ростове разгорается скандал из-за сноса ипподрома ради нового ЖКСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде 86% МКД получили теплоСмотреть фотографии
11:36
На Р-260 под Волгоградом насмерть сбили пешеходаСмотреть фотографии
11:27
Иранские студенты развернули 100-метровый флаг России в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:21
Даже не притормозил: в Волгограде автомобиль с пьяным водителем протаранил асфальтоукладчикСмотреть фотографииCмотреть видео
11:05
У хутора под Волгоградом откопали ФАБ-50 времен войныСмотреть фотографии
10:48
Волгоградцы простятся с погибшим на СВО 20-летним Владимиром КолетуринымСмотреть фотографии
10:44
Троих госпитализировали с места смертельного ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:20
Момент смертельной аварии на Первой продольной в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:01
В Волгограде жесткое ДТП вызвало затор на Первой продольнойСмотреть фотографии
09:38
Водопроводное хозяйство Волгограда подготовили к зимеСмотреть фотографии
09:20
Под Волгоградом десятка врезалась в бетонный забор: трое погибшихСмотреть фотографии
09:17
Beeline Cloud представил комплексное решение для миграции и эксплуатации «1С» в защищенном облакеСмотреть фотографии
09:06
Под Волгоградом на ремонт моста к хутору Рогачи «накинули» 4 млн рублейСмотреть фотографии
08:51
Плоды «Золотой осени»: Волгоградская область наладила сотрудничество в сфере АПК на выставке в МосквеСмотреть фотографии
08:24
Всех выпускают и никого не впускают: около «Волгоград Арены» начали действовать ограничения на парковкиСмотреть фотографии
08:05
Волгоградцы требуют приструнить автора Telegram-«сериала» о буднях гимназии №1Смотреть фотографии
07:54
Крупнейший ландшафтный пожар в Заволжье ликвидирован силами МЧССмотреть фотографии
07:21
Рабочая суббота и три выходных ожидают волгоградцев с первых чисел ноябряСмотреть фотографии
07:05
В России вступил в силу закон об упрощении присвоения воинских званийСмотреть фотографии
06:55
Волгоградцам из-за засухи продлили запрет на посещение лесаСмотреть фотографии
06:45
Два сочинских рейса задержались в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
06:34
Бесплатные электрички назначили в день матча «Ротора» и «Черноморца»Смотреть фотографии
06:09
Воды мало: для Волжской ГЭС установили новый режим сбросовСмотреть фотографии
23:53
Валерий Карпин оценил состояние поля на «Волгоград Арене» перед матчем России и ИранаСмотреть фотографии
21:40
Под Волгоградом увековечили память матросов БК-31Смотреть фотографии
 