Во время проведения матча сборных России и Ирана на «Волгоград Арене» возможны проблемы с интернетом. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе. Болельщикам предлагают распечатать свои билеты или скачать их до прохода на стадион.
Сегодня же в телеграм-канале сборной России по футболу опубликовано сообщение о том, что все билеты на предстоящий матч проданы.
Напомним, сборные России и Ирана прибыли в Волгоград 8 октября. Футболисты провели открытые тренировки, а главные тренеры выступили на пресс-конференции, где, в частности, Валерий Карпин оценил состояние газона на стадионе.
Игроки российской сборной также посетили музей-панораму «Сталинградская битва».
