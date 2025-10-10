Расследования

Троих госпитализировали с места смертельного ДТП в Волгограде

Расследования 10.10.2025 10:44
0
10.10.2025 10:44


В аварии, в которой сегодня погиб человек, пострадали еще трое, в том числе двое детей. По информации облздрава, 6-летний и 11-летний несовершеннолетние доставлены в больницу №7. Также с места ДТП в больницу №25 госпитализирована 85-летняя женщина. Пострадавшие проходят обследование, их состояние уточняется.

Напомним, смертельное ДТП случилось сегодня, 10 октября, на пересечении улицы 39-ая Гвардейская и Первой продольной. Столкнулись ВАЗ-2107 и Лада Веста с саратовскими номерами.

В аварии погибла пассажирка семерки. ДТП вызвало серьезный затор на Первой продольной. Момент аварии попал на видео. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
10.10.2025 10:48
Расследования 10.10.2025 10:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.10.2025 10:20
Расследования 10.10.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.10.2025 18:05
Расследования 09.10.2025 18:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.10.2025 16:21
Расследования 09.10.2025 16:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.10.2025 15:14
Расследования 09.10.2025 15:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2025 16:22
Расследования 08.10.2025 16:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2025 14:47
Расследования 08.10.2025 14:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2025 14:35
Расследования 08.10.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2025 13:23
Расследования 08.10.2025 13:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2025 10:00
Расследования 08.10.2025 10:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2025 19:31
Расследования 07.10.2025 19:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2025 19:19
Расследования 07.10.2025 19:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2025 12:11
Расследования 07.10.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2025 15:04
Расследования 06.10.2025 15:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2025 14:23
Расследования 06.10.2025 14:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:29
Матч России и Ирана в Волгограде: все о программе, транспорте и правилах доступа на стадионСмотреть фотографии
13:12
Житель Саратова пытался заживо сжечь рабочего в МКДСмотреть фотографии
13:05
«Это вредительство!»: волгоградцы после гибели женщины в ДТП требуют вырубить кусты на Первой продольнойСмотреть фотографии
12:35
РФС предупредил о возможных проблемах с интернетом во время матча России и ИранаСмотреть фотографии
12:21
В Ростове разгорается скандал из-за сноса ипподрома ради нового ЖКСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде 86% МКД получили теплоСмотреть фотографии
11:36
На Р-260 под Волгоградом насмерть сбили пешеходаСмотреть фотографии
11:27
Иранские студенты развернули 100-метровый флаг России в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:21
Даже не притормозил: в Волгограде автомобиль с пьяным водителем протаранил асфальтоукладчикСмотреть фотографииCмотреть видео
11:05
У хутора под Волгоградом откопали ФАБ-50 времен войныСмотреть фотографии
10:48
Волгоградцы простятся с погибшим на СВО 20-летним Владимиром КолетуринымСмотреть фотографии
10:44
Троих госпитализировали с места смертельного ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:20
Момент смертельной аварии на Первой продольной в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:01
В Волгограде жесткое ДТП вызвало затор на Первой продольнойСмотреть фотографии
09:38
Водопроводное хозяйство Волгограда подготовили к зимеСмотреть фотографии
09:20
Под Волгоградом десятка врезалась в бетонный забор: трое погибшихСмотреть фотографии
09:17
Beeline Cloud представил комплексное решение для миграции и эксплуатации «1С» в защищенном облакеСмотреть фотографии
09:06
Под Волгоградом на ремонт моста к хутору Рогачи «накинули» 4 млн рублейСмотреть фотографии
08:51
Плоды «Золотой осени»: Волгоградская область наладила сотрудничество в сфере АПК на выставке в МосквеСмотреть фотографии
08:24
Всех выпускают и никого не впускают: около «Волгоград Арены» начали действовать ограничения на парковкиСмотреть фотографии
08:05
Волгоградцы требуют приструнить автора Telegram-«сериала» о буднях гимназии №1Смотреть фотографии
07:54
Крупнейший ландшафтный пожар в Заволжье ликвидирован силами МЧССмотреть фотографии
07:21
Рабочая суббота и три выходных ожидают волгоградцев с первых чисел ноябряСмотреть фотографии
07:05
В России вступил в силу закон об упрощении присвоения воинских званийСмотреть фотографии
06:55
Волгоградцам из-за засухи продлили запрет на посещение лесаСмотреть фотографии
06:45
Два сочинских рейса задержались в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
06:34
Бесплатные электрички назначили в день матча «Ротора» и «Черноморца»Смотреть фотографии
06:09
Воды мало: для Волжской ГЭС установили новый режим сбросовСмотреть фотографии
23:53
Валерий Карпин оценил состояние поля на «Волгоград Арене» перед матчем России и ИранаСмотреть фотографии
21:40
Под Волгоградом увековечили память матросов БК-31Смотреть фотографии
 