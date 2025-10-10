Троих госпитализировали с места смертельного ДТП в Волгограде





В аварии, в которой сегодня погиб человек, пострадали еще трое, в том числе двое детей. По информации облздрава, 6-летний и 11-летний несовершеннолетние доставлены в больницу №7. Также с места ДТП в больницу №25 госпитализирована 85-летняя женщина. Пострадавшие проходят обследование, их состояние уточняется.

Напомним, смертельное ДТП случилось сегодня, 10 октября, на пересечении улицы 39-ая Гвардейская и Первой продольной. Столкнулись ВАЗ-2107 и Лада Веста с саратовскими номерами.

В аварии погибла пассажирка семерки. ДТП вызвало серьезный затор на Первой продольной. Момент аварии попал на видео.