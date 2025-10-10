Федеральные новости

Житель Саратова пытался заживо сжечь рабочего в МКД

Федеральные новости 10.10.2025 13:12
0
10.10.2025 13:12


В Саратове следователи СК России расследуют обстоятельства пожара, произошедшего 9 октября в многоквартирном доме. По предварительной версии следствия, сообщает ИА «СарИнформ», один из жильцов срвершил поджог с целью расправы над рабочим. 

Уточняется, что ЧП произошло накануне на улице Московской в Саратове. В совершении преступления подозревается 31-летний мужчина. 

– По предварительным данным, саратовец пытался убить 66-летнего рабочего, выполнявшего ремонт в одной из квартир. Злоумышленник, будучи пьяным, облил вещи бензином, поджег с помощью зажигалки и сбежал, – сообщает саратовское издание со ссылкой на региональное управление СКР.

К счастью, рабочий успел выбежать из горящей квартиры и спасся. В результате пожара из МКД были эвакуированы 11 человек.

Жителю Саратова грозит наказание по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ за покушение на убийство общеопасным способом.

Фото: МЧС России 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
10.10.2025 12:21
Федеральные новости 10.10.2025 12:21
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.10.2025 07:05
Федеральные новости 10.10.2025 07:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.10.2025 17:28
Федеральные новости 09.10.2025 17:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.10.2025 13:59
Федеральные новости 09.10.2025 13:59
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.10.2025 13:42
Федеральные новости 09.10.2025 13:42
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.10.2025 10:47
Федеральные новости 09.10.2025 10:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.10.2025 14:34
Федеральные новости 08.10.2025 14:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.10.2025 13:06
Федеральные новости 08.10.2025 13:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.10.2025 11:01
Федеральные новости 08.10.2025 11:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.10.2025 09:54
Федеральные новости 08.10.2025 09:54
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.10.2025 13:39
Федеральные новости 07.10.2025 13:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.10.2025 07:38
Федеральные новости 07.10.2025 07:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.10.2025 07:00
Федеральные новости 07.10.2025 07:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.10.2025 14:08
Федеральные новости 06.10.2025 14:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.10.2025 08:01
Федеральные новости 06.10.2025 08:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:27
Новым главой Елани стал директор спортшколы Юрий ГригорьевСмотреть фотографии
15:50
Сафонов в матче России и Ирана будет носить повязку с изображением «Родины-матери»Смотреть фотографии
15:42
Врачи сообщили состояние детей, пострадавших в страшной аварии в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:37
На пр. Университетском в Волгограде на час перекроют движениеСмотреть фотографии
15:18
Жителям Волгоградской области повысят прожиточный минимум в 2026 году: смотрим, кому и на сколькоСмотреть фотографии
14:30
Сломалось лезвие: неадекват набросился с ножом на водителя такси под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:29
Матч России и Ирана в Волгограде: все о программе, транспорте и правилах доступа на стадионСмотреть фотографии
13:12
Житель Саратова пытался заживо сжечь рабочего в МКДСмотреть фотографии
13:05
«Это вредительство!»: волгоградцы после гибели женщины в ДТП требуют вырубить кусты на Первой продольнойСмотреть фотографии
12:35
РФС предупредил о возможных проблемах с интернетом во время матча России и ИранаСмотреть фотографии
12:21
В Ростове разгорается скандал из-за сноса ипподрома ради нового ЖКСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде 86% МКД получили теплоСмотреть фотографии
11:36
На Р-260 под Волгоградом насмерть сбили пешеходаСмотреть фотографии
11:27
Иранские студенты развернули 100-метровый флаг России в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:21
Даже не притормозил: в Волгограде автомобиль с пьяным водителем протаранил асфальтоукладчикСмотреть фотографииCмотреть видео
11:05
У хутора под Волгоградом откопали ФАБ-50 времен войныСмотреть фотографии
10:48
Волгоградцы простятся с погибшим на СВО 20-летним Владимиром КолетуринымСмотреть фотографии
10:44
Троих госпитализировали с места смертельного ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:20
Момент смертельной аварии на Первой продольной в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:01
В Волгограде жесткое ДТП вызвало затор на Первой продольнойСмотреть фотографии
09:38
Водопроводное хозяйство Волгограда подготовили к зимеСмотреть фотографии
09:20
Под Волгоградом десятка врезалась в бетонный забор: трое погибшихСмотреть фотографии
09:17
Beeline Cloud представил комплексное решение для миграции и эксплуатации «1С» в защищенном облакеСмотреть фотографии
09:06
Под Волгоградом на ремонт моста к хутору Рогачи «накинули» 4 млн рублейСмотреть фотографии
08:51
Плоды «Золотой осени»: Волгоградская область наладила сотрудничество в сфере АПК на выставке в МосквеСмотреть фотографии
08:24
Всех выпускают и никого не впускают: около «Волгоград Арены» начали действовать ограничения на парковкиСмотреть фотографии
08:05
Волгоградцы требуют приструнить автора Telegram-«сериала» о буднях гимназии №1Смотреть фотографии
07:54
Крупнейший ландшафтный пожар в Заволжье ликвидирован силами МЧССмотреть фотографии
07:21
Рабочая суббота и три выходных ожидают волгоградцев с первых чисел ноябряСмотреть фотографии
07:05
В России вступил в силу закон об упрощении присвоения воинских званийСмотреть фотографии
 