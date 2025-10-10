Житель Саратова пытался заживо сжечь рабочего в МКД





В Саратове следователи СК России расследуют обстоятельства пожара, произошедшего 9 октября в многоквартирном доме. По предварительной версии следствия, сообщает ИА «СарИнформ», один из жильцов срвершил поджог с целью расправы над рабочим.

Уточняется, что ЧП произошло накануне на улице Московской в Саратове. В совершении преступления подозревается 31-летний мужчина.

– По предварительным данным, саратовец пытался убить 66-летнего рабочего, выполнявшего ремонт в одной из квартир. Злоумышленник, будучи пьяным, облил вещи бензином, поджег с помощью зажигалки и сбежал, – сообщает саратовское издание со ссылкой на региональное управление СКР.

К счастью, рабочий успел выбежать из горящей квартиры и спасся. В результате пожара из МКД были эвакуированы 11 человек.

Жителю Саратова грозит наказание по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ за покушение на убийство общеопасным способом.

Фото: МЧС России