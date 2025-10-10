Водопроводное хозяйство Волгограда подготовили к зиме

Комплекс работ на сетях водоснабжения и водоотведения провели в Волгограде в преддверии холодного сезона, причем самые трудоемкие и сложные объекты были отремонтированы и реконструированы еще летом и в начале осени.
В частности, специалисты «Концессий водоснабжения» обследовали и утеплили там, где требуется, почти 1800 км водопроводных сетей, порядка 4 тысяч пожарных гидрантов, а также заменили наиболее проблемные участки трубопроводов общей протяженностью 7 км.
Надо сказать, что водопроводные сети испытывают дополнительную механическую нагрузку из-за промерзания грунта зимой, а также из-за перепадов температуры. Поэтому при замене сетей используются все чаще пластиковые трубы, которые менее подвержены деформациям.
Перед зимним сезоном были приведены в порядок и производственные базы. В цехах, на насосных станциях, станциях водоочистки отремонтированы кровли, проверены на исправность системы отопления, чтобы сотрудники работали в комфортных условиях. Также техническое обслуживание прошла в полном объеме спецтехника. А персонал полностью обеспечен зимней спецодеждой и средствами СИЗ.
В случае возникновения вопросов о работе водопроводно-канализационного хозяйства Волгограда горожане могут обращаться в Единый диспетчерский центр по вопросам ЖКХ по телефону 8 (8442) 333--134.
