Самый короткий день в 2025 году ждет волгоградцев 21 декабря

Сегодня, 21 декабря, волгоградцы, как и все жители Северного полушария, встречают зимнее солнцестояние, которое еще называют астрономической зимой. Она наступит 18:03 ч. по московскому времени. Астрономическая зима наступит, когда Солнце окажется в самой низкой точке относительно горизонта в Северном полушарии. Световой день станет самым коротким в году. В Центральной России он будет длиться 6 часов 29 минут 36 секунд.
Пока в Северном полушарии наступает самая длинная ночь, в Южном в это же время происходит летнее солнцестояние. Для жителей этой части света наступает самый длинный в году день. Астрономическая зима будет длиться вплоть до весеннего равноденствия, когда день и ночь выравниваются по длине. В 2026 году это произойдет 20 марта. Таким образом, астрономическая зима в Северном полушарии продлится с 21 декабря 2025 года по 20 марта 2026-го.