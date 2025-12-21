В Волгоградской области сняли 6-часовой режим угрозы БПЛА

Общество 21.12.2025 06:19
В Волгоградской области снята угроза беспилотной опасности. Этот режим действовал с позднего вечера 20 декабря и отменен около 6 утра 21 декабря.Ночью Росавиация ввела запрет на полеты над Волгоградом. Аэропорт не работает в штатном режиме с 3 часов ночи, но задержек рейсов не фиксируется.
