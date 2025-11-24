Телеком 24.11.2025 12:48
По данным исследования iKS-Consulting, российский ИТ-рынок демонстрирует устойчивую динамику роста — до 12% в год до 2031 года. Лидирующие темпы роста зафиксированы в сегменте отечественного программного обеспечения, который опережает общий рынок с показателем свыше 16%.
Инфраструктурное ПО играет важную роль в функционировании цифровой среды, обеспечивая стабильность и безопасность онлайн-банкинга, портала Госуслуг, системы видеоконференцсвязи, мобильных приложений и других цифровых платформ.
Образовательный вебинар «Реальная виртуальность: как ПО для управления динамической инфраструктурой помогает строить информационные системы» пройдет в онлайн-формате. Он ориентирован на журналистов, блогеров и всех, кто интересуется сферой информационных технологий.
Спикеры вебинара расскажут участникам о структуре и особенностях этого быстроразвивающегося и технологически сложного сегмента ИТ. В рамках мероприятия запланировано обсуждение технологий и инструментов инфраструктурного ПО, особенностей освещения темы в СМИ, причин кадрового дефицита, а также роли развития собственных импортонезависимых архитектур.
