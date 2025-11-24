99-летний ветеран Иван Зюба скончался в Волгоградской области

В Волгоградской области на 100-ом году жизни скончался Иван Григорьевич Зюба – единственный во всем Старополтавском районе ветеран Великой Отечественной войны. В администрации района сообщили, что чуть больше месяца назад Иван Григорьевич отметил 99-летие.

Иван Григорьевич Зюба родился 22 октября 1926 года в селе Салтово в крестьянской семье. В 1943 году в 17-летнем возрасте отправился защищать Родину. Войну прошел на оперативной работе в войсках НКВД. Служил и в тылу, и на передовой. Был ранен. Закончил воевать в Литве, а домой вернулся только в 1950 году. За проявленные мужество и героизм награжден орденами и медалями.

Уже после войны ветеран работал в колхозе, освоил профессию комбайнёра и посвятил свою жизнь земле и труду. На заслуженном отдыхе он увлёкся живописью, ухаживал за садом и цветами.

- Его жизненный путь – это пример патриотизма и любви к Родине. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах соотечественников, - сообщили в администрации.

Фото: администрации Старополтавского района