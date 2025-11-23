



В Камышине Волгоградской области завтра, 24 ноября, простятся с героем СВО Борисом Костяновым. Ему навсегда останется 32 года. Как рассказала ИА «Высота 102» его супруга Светлана, ее мужа призвали в вооруженные силы по частичной мобилизации осенью 2022 года. До этого он работал инженером на Камышинском заводе буровой техники.

На СВО Борис с позывным «Ельцин» воевал на разных специальностях – а перед гибелью ходил в штурмы.



- Через год Борис после того, как его призвали, он пропал без вести. Долгое время я безуспешно пыталась узнать хоть что-то о нем в военкомате и минобороны. Потом на меня вышли его сослуживцы, которые и сообщили, что Борис погиб на Запорожском направлении у Работино. Во время артобстрела снаряд залетел прямо в блиндаж, где он находился, - вспоминает женщина.



Но официально погибшим Бориса признали только год назад. А недавно женщине, которая до последнего верила, что увидит супруга живым, сообщили о совпадении ДНК найденных останков. Дата гибели Бориса Костянова – 5 октября 2023 года.



Борис Костянов был награжден медалью Суворова. А Орден Мужества получила его семья уже после его гибели.



У Светланы и Бориса осталось двое детей.



Фото предоставлено Светланой Костяновой



