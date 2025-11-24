



Волгоградцев предупредили о перебоях в работе связи и мобильного интернета. В связи с этим жителям региона напомнили об утвержденном Минцифрами «белом списке» сайтов и сервисов, которые функционируют при отключении мобильной связи.

Так, в период ограничений для волгоградцев доступны сервисы: VK, «Одноклассники», Mail.ru, Max, Ozon, Wildberries, сервисы «Яндекса», «Дзен», Rutube, сайт платёжной системы «Мир», личные кабинеты операторов «Билайн», «Мегафон», МТС, «Ростелеком» и T2, а также «Госуслуги», платформа для дистанционного голосования, официальные сайты Президента и Правительства РФ.

Кроме того, список был расширен позднее министерством и другими сервисами. В него вошли ресурсы федеральных и региональных государственных органов, а также сайты «Почты России», Альфа-банка, системы «Честный знак», РИА Новости, «Комсомольской правды», РБК, «Газеты.ру», «Ленты.ру», Rambler, РЖД, «Туту.ру», 2ГИС, такси «Максим» и погодный сервис.