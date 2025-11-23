Тарифы на проезд и цены на еду разогнали инфляцию в Волгоградской области до 0,76%





Цены в Волгоградской области в октябре 2025 года, по данным Росстата, выросли на 0,76% к сентябрю. При этом годовая инфляция в регионе снизилась и составила 7,71%, как и в целом по стране. Такие данные опубликовали в волгоградском отделении банка РФ. Заметнее всего в октябре подорожали продукты питания - на 1,2%. А вот цены на непродовольственные товары и услуги за месяц выросли умеренно - на 0,44% и 0,46% соответственно.

Эксперты отметили, что с исключением сезонности цены в октябре выросли сильнее, чем в прошлом месяце. Это было вызвано сокращением предложения некоторых видов плодоовощной продукции. Кроме этого, она быстрее, чем обычно, дорожала после значительного удешевления в летний период.







Что из продуктов питания подорожало заметнее всего? Это куриные яйца, которые дешевели с февраля по август в условиях наращивания выпуска. Однако за это время у птицефабрик накопились издержки: подорожали корма, оборудование, энергоресурсы и логистика, выросли расходы на оплату труда. Сезонное повышение спроса позволило компаниям перенести повысившиеся затраты в отпускные цены.



Традиционно в октябре подорожала плодоовощная продукция. Это было связано с завершением периода активного сбора урожая сезонных овощей и фруктов. На прилавки начали поступать более дорогие помидоры и огурцы закрытого грунта. При этом в Волгоградской области уменьшились их валовые сборы. Снижение связано с изменением структуры тепличной продукции в сторону увеличения производства томатов коктейльного направления, которые имеют меньшую массу, но стоят, как правило, дороже из-за особенностей выращивания.



С другой стороны, подешевел сахар. Производители стремились распродать имеющиеся запасы в разгар сезона уборки сахарной свеклы и переработки нового урожая. Кроме этого, нынешний урожай сахарной свеклы превышает прошлогодние.







Непродовольственные товары в октябре дорожали несильно. Перед зимним сезоном выросли в цене меха, хотя до сентября они дешевели. Рост стоимости произошел в том числе из-за сокращения отечественного производства.

На инфляцию повлияло и подорожание моторного топлива. На внутреннем рынке отмечается снижение производства нефтепродуктов из-за ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах. Кроме того, в октябре продолжались полевые работы. Это способствовало сохранению высокого спроса на моторное топливо, считают аналитики.



Вместе с тем подешевели электротовары и другие бытовые приборы. И все по той же причине - из-за охлаждения потребительского кредитования. Эксперты отметили и уменьшение темпов жилищного строительства, что повлияло на снижение востребованности товаров для обустройства дома.







Стоимость услуг в регионе менялась умеренно. Стали дороже услуги пассажирского транспорта. В октябре были повышены тарифы на проезд в в трамвае, троллейбусе, городском автобусе и маршрутном такси. Выросли расходы на обслуживание транспорта, оплату труда, а также подорожало топливо. Это привело к увеличению издержек перевозчиков.



Повысились цены на услуги в системе образования. В частности, стали дороже дополнительные занятия для школьников и дошкольников. В стоимость обучения

образовательные организации перенесли возросшие издержки на оплату труда, коммунальные услуги и арендные платежи. А вот зарубежные туры стали дешевле. На эту тенденцию повлияло укрепление курса рубля и окончание высокого сезона, говорится в докладе банка.



