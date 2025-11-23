Под Волгоградом за треть миллиарда построят закрытый тир





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области на территории аэроклуба построят тир. Объект возведут на участке, где располагается ГАУ ВО «АСК им. А.М. Числова». Согласно данным сайта госзаказов, начальная стоимость контракта составила 336 миллионов рублей. Эти деньги предусмотрены в областном бюджете.

Помимо одноэтажного здания, где будет располагаться тир, также будут построены котельная, подземный пожарный резервуар, насосная станция пожаротушения и трансформаторная подстанция.



В помещении тира оборудуют три стрелковые галереи, комнаты хранения оружия и боеприпасов, комнату чистки оружия, тренерскую, медкабинет, учебный класс, столовую, помещение для отдыха стрелков, гардеробную, раздевалки с душевой. Помещения также приспособят для доступа маломобильных групп.



Три галереи рассчитаны на 27 мест. Планируемая интенсивность стрельб будет длиться 8 часов в сутки, по 27 человек в час. А максимальная пропускная способность тира составит 108 человек.

Стрелять в тире будут из разного боевого оружия – пистолетов, пулеметов, пистолетов-пулеметов, гладкоствольного и нарезного ружья, винтовок и карабинов.



Построить тир должны к концу марта 2027 года.