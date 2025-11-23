Экономика

Под Волгоградом за треть миллиарда построят закрытый тир

Экономика 23.11.2025 19:47
В Среднеахтубинском районе Волгоградской области на территории аэроклуба построят тир. Объект возведут на участке, где располагается  ГАУ ВО «АСК им. А.М. Числова». Согласно данным сайта госзаказов, начальная стоимость контракта составила 336 миллионов рублей. Эти деньги предусмотрены в областном бюджете.

Помимо одноэтажного здания, где будет располагаться тир, также будут построены котельная, подземный пожарный резервуар, насосная станция пожаротушения и трансформаторная подстанция.

В помещении тира оборудуют три стрелковые галереи, комнаты хранения оружия и боеприпасов, комнату чистки оружия, тренерскую, медкабинет, учебный класс, столовую, помещение для отдыха стрелков, гардеробную, раздевалки с душевой. Помещения также приспособят для доступа маломобильных групп.

Три галереи рассчитаны на 27 мест.  Планируемая интенсивность стрельб будет длиться 8 часов в сутки, по  27 человек в час. А максимальная пропускная способность тира составит 108 человек.
Стрелять в тире будут из разного боевого оружия – пистолетов, пулеметов, пистолетов-пулеметов, гладкоствольного и нарезного ружья, винтовок и карабинов.

Построить тир должны к концу марта 2027 года.

Фото аэроклуба VK.com



Лента новостей

20:34
В Камышине похоронят мобилизованного Бориса Костянова с позывным «Ельцин»Смотреть фотографии
19:47
Под Волгоградом за треть миллиарда построят закрытый тирСмотреть фотографии
19:11
«Постепенно становятся роскошью»: волгоградцы стали реже бронировать новогодние турыСмотреть фотографии
18:32
В Волгоградской области школьницу с болезнью Крона оставили без жизненно необходимого уколаСмотреть фотографии
17:47
У волгоградцев осталась неделя для перевода пенсионных денегСмотреть фотографии
16:55
Мишу с ринитом из волгоградского зооцентра «Дино» прооперировали в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографии
15:55
Аким, Фелиция и Генри: как волгоградцы называли младенцев в октябреСмотреть фотографии
15:13
«У водителей появился новый стимул»: волгоградцы накануне введения штрафов за летнюю резину потянулись на шиномонтажСмотреть фотографии
14:57
«Бал хризантем» под Волгоградом финиширует 23 ноябряСмотреть фотографии
14:42
Иностранца-нелегала задержали в Волжском за попытку подкупить полицейскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:19
Камышинский арбузный фестиваль попал в финал международного конкурсаСмотреть фотографии
12:59
«Это вам не современный оверсайз»: волгоградка надеется вернуть в моду русские сарафаныСмотреть фотографии
12:19
Четверо детей пострадали в трех ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде наезд Nissan на пешехода попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:02
Героя Карабаха и «железного генерала» Владислава Сафонова хоронят в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:41
Виноват туман? Экологи вышли на след плохого запаха в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
10:13
«Ушла с рынка»: жительницу Волгоградской области с дефектом уха ищут третий месяцСмотреть фотографии
09:51
Волгоград и Волжский накрыл запах «мокрой шерсти»Смотреть фотографии
09:36
14-летняя волгоградка перевела аферистам 380 тысяч материнских денегСмотреть фотографии
09:17
Бывший футболист и тренер «Ротора» Евгений Алдонин серьезно заболелСмотреть фотографии
08:49
В небе над российскими регионами сбили 75 БПЛАСмотреть фотографии
08:30
В Волгоградской области отменили 5-часовой режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
08:26
«Это какой-то подарок!»: грибной бум настиг Волгоградскую область перед началом зимыСмотреть фотографии
07:59
Волгоградцы отдохнут от магнитных бурьСмотреть фотографии
07:18
Волгоградцам назвали самые выгодные месяцы для отпусков в 2026 годуСмотреть фотографии
06:16
Под Волгоградом простятся с бывшим начальником районной милицииСмотреть фотографии
05:40
СМС о беспилотной опасности получили жители Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:11
«Его интересовало всё»: в Волгограде музей рассказал о маршале-освободителе Сталинграда МалиновскомСмотреть фотографии
20:35
В Волжском полиция ищет устроивших полночные пляски бородачейСмотреть фотографииCмотреть видео
19:29
«Впору на байдарке сплавляться»: в Волгограде из-за капремонта третий раз за месяц затопило общежитие на ул. ЧебышеваСмотреть фотографииCмотреть видео
 