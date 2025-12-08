Волгоград вошел в топ-5 доступных россиянам турнаправлений





Аналитики туристического рынка составили рейтинг городов, где стоимость проживания в декабре остаётся минимальной. В эту подборку вошел и Волгоград, заняв четвертое место по доступности.

Рейтинг составлен на основе анализа средней цены за ночь в отелях и апартаментах. Лидером рейтинга Твил стала Новая Адыгея со средним чеком 2278 рублей за ночь. За ней следуют Крымск в Краснодарском крае (2319 рублей) и Оренбург (2565 рублей). Волгоград расположился на четвертой строчки рейтинга – в город-герое за одну ночь туристам предстоит заплатить в среднем 2690 рублей. На пятой строчке – Рыбинск (2719 рублей).

Примечательно, что Волгоград входит в перечень городов для самых длительных поездок – средняя продолжительность пребывания в городе туристов составляет 4 дня. На более длительные периоды россияне останавливаются в декабре, по данным аналитиков, лишь в Крыму и Железноводске.