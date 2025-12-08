Общество

В Волгограде специалисты готовятся восстановить остекление повреждённых БПЛА домов

Общество 08.12.2025 10:49
08.12.2025 10:49


В Тракторозаводском районе Волгограда экстренные службы продолжают обследовать место падения БПЛА на ул. Лодыгина. По завершению здесь начнёт работать комиссия для оценки ущерба жилым строениям. Специалистам предстоит провести замеры пострадавших стеклопакетов и оперативно восстановить остекление МКД.

- После завершения работы оперативных служб муниципалитет оперативно приступит к поквартирному обследованию домов, где было повреждено остекление в результате ночной террористической атаки, для замеров оконных проемов и проведения в дальнейшем работ по восстановлению остекления, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее губернатор Волгоградской области сообщил о падении обломков БПЛА между домов №№12 и 13 на ул. Лодыгина. На время устранения последствий налёта в школе №3 развёрнут пункт временного размещения. По данным властей, в образовательном учреждении были оборудованы спальные места и организовано питание. На текущий момент муниципалитет отчитался о том, что все эвакуированные жители уже покинули ПВР.

Фото: панорама сервиса «Яндекс Карты», 2021 год

