Волгоградцев предупредили об опасности взлома аккаунта на «Госуслугах»





Мошенники могут использовать доступ к учетной записи «Госуслуг» для похищения денежных средств и оформления кредитов на волгоградцев. Об этом 8 декабря сообщили в Telegram-канале Киберполиции.

— Ваш аккаунт на «Госуслугах» взломан. Часто мошенники звонят, пишут в мессенджерах или присылают сообщения с такой пугающей «новостью», — пояснили специалисты ведомства.

Аферисты при взломе профиля могут подать заявку на кредит, получить справку 2-НДФЛ для его оформления, а также использовать информацию для различных мошеннических схем. Кроме того, они могут оформить налоговый вычет за человека, изменив банковские реквизиты.