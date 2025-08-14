«В итоге нас похоронят»: перевозчики маршруток Волжский-Волгоград предрекли хаос с 18 августа





Перевозчики, работающие на популярных маршрутах, связывающих Волжский с Волгоградом, с ужасом ждут 18 августа, когда по распоряжению областных властей начнет действовать новая схема движения автобусов №160, 159, 123, 146 и 260. Напомним, согласно этой схеме, половина микроавтобусов одного маршрута будет курсировать по усеченному пути, а половина – как раньше. Предприниматели хватаются за головы – по их словам, пассажиров ожидает неразбериха, а водителей – урезание зарплаты.

Один из предпринимателей, работающий на маршруте №160, поделился своим мнением по поводу очередного транспортного эксперимента. Предприниматель уверен, что больнее всего нововведения ударят по пассажирам.

– Начнем с того, что в администрации области этот эксперимент вынашивали не один год. Примерно раз в год нам сообщали, что наши маршруты будут урезать. После этого пассажиры начинали возмущаться, писать жалобы, подписывать петиции, перевозчики тоже выступали против таких планов, собирали круглые столы, обращались в надзорные органы и инстанции. Дело заканчивалось тем, что сроки введения новой транспортной схемы отодвигались, – вспоминает Дмитрий. – Последний раз подобный «кипиш» был в декабре прошлого года. Тогда решили отложить все до лета. Вот лето почти закончилось, и тут – такой сюрприз, снова решили наступить на те же грабли.

По словам предпринимателя, за все годы, что идут дискуссии по данной теме, власти так и не сделали ничего, чтобы реализовать идею, не создав дополнительных проблем перевозчикам и пассажирам.

– Изначально идея облкомтранса заключалась в организации транспортно-пересадочных узлов, где бы пассажиры могли пересаживаться с одного транспорта на другой. Может, я навлеку на себя гнев моих коллег по бизнесу, но такие транспортно-пересадочные узлы – это, действительно, необходимость в наше время, особенно в загруженных городах. Вот возьмите, например, Москву. Туда никакие междугородные автобусы уже давно не пропускают. Они подъезжают к автостанциям, откуда люди пересаживаются уже кто на метро, кто на троллейбус, кто на другой автобус. Но Москва отличается от Волгограда тем, что в столице такие транспортные узлы есть, а у нас – нет. Ну, может быть, что-то похожее есть только в районе железнодорожного вокзала. Но где транспортно-пересадочный узел, например, на Тракторном? Где люди должны, по задумке чиновников, пересаживаться на тот же трамвай? Транспортно-пересадочный узел – это, извините, не только биотуалет и какой-нибудь навес, чтобы пассажиры не промокли через 5 минут в ожидании пересадки. Такой объект предусматривает в первую очередь строгие меры безопасности. Что-то я не видел, чтобы в районе 3-й школы что-то подобное строилось. Понятно, что основные массы пассажиров будут сосредоточены как раз в районе обычных городских остановок, которые, сами знаете, не предназначены для такого количества людей, – продолжил собеседник информагентства.

Дмитрий считает, что идея властей пересадить часть потока волжских пассажиров на волгоградский транспорт обернется массой неудобств для волжан:

– Почему маршрутки №160, 159, 260 пользуются такой популярностью у людей? Потому что они курсировали по длинным маршрутам. Человеку, которому, например, надо доехать из Волжского в тот же Советский район, эти маршрутки были крайне удобны. Теперь же человек должен сделать две, а то и три пересадки. И за все это заплатить несколько раз. И, что также немаловажно, – еще и потерять время в пути из-за тех же пересадок и ожидания другого транспорта. По мнению предпринимателя, негативно скажутся изменения и на жителях Волгограда. – Нас сейчас успокаивают, мол, половина маршруток будет курсировать по прежней схеме. Я вас уверяю, что маршрутки, которые будут ездить, например, до 3-й школы, пойдут полупустыми. А те, которые поедут дальше, будут забиты. Кстати, волгоградцам тоже стоит приготовиться – теперь в троллейбусах и трамваях будет еще теснее за счет волжан, которые будут передвигаться по Волгограду не на родных маршрутках, а на городском транспорте. А перегружать маршрутки нельзя – ГИБДД за этим строго бдит. Значит, часть пассажиров, которым, например, надо в тот же кардиоцентр, сразу не уедет, будут очереди, будет возмущение и стресс у людей. А им надо в кардиоцентр, у них сердце больное. Да, конечно, мы разместим указатели, куда именно идет маршрутка. Но я уверен на все сто процентов, что люди просто не будут первое время замечать изменения. Они будут садиться, как и раньше, в 160-ю, будучи уверенным, что она поедет на Тулака. А она доедет только до 3-й школы. Весь гнев, все недовольство люди обрушат на водителей, – рассуждает Дмитрий.

Как бизнесмен он также переживает и за своих работников.

– Ясное дело, люди потеряют в заработках. На коротких маршрутах много денег не заработаешь. Заработок идет в первую очередь на длинных, за счет того, что заходит и выходит много людей. Сейчас и так дефицит водителей, а народ, если будет мало получать, уйдет. Может вообще все закончиться тем, что маршрутки «Волжский-Волгоград» в конечном итоге «похоронят». А что делать волжанам? Власти говорят, что есть автобусы №123, 146, электричка. Электричка, которая ходит раз в день? Или автобусы, которые курсируют хоть и чаще, но останавливаются в Волгограде далеко не на всех остановках? А пожилому человеку пройти, например, две остановки не так просто. На маршрутке же он мог выйти там, где ему надо, – продолжает предприниматель.

Из-за неопределенности, в которой последние годы находились перевозчики, многие не смогли обновить свой транспорт, добавляет Дмитрий.

– Мы уже давно находимся в подвешенном состоянии. Из-за этих безумных идей о перестройке транспортных потоков карты нам продляли только на год, тогда как раньше выдавали на пять лет. Поэтому предприниматели задумывались – мол, если мы сейчас купим новые микроавтобусы, а через год нам не продлят карты, мы их просто не окупим, и тогда нам что, жить в них, что ли? В итоге все-таки выиграли те, кто не обновился, не влез в кредиты, не потратил кучу тяжело заработанных денег на новый транспорт. На вдруг возникшую необходимость ставить за свой счет валидаторы в маршрутных такси перевозчики и вовсе машут рукой. – Мало того, что мы потеряем деньги от новой схемы, нас еще заставляют за свой счет устанавливать валидаторы для транспортных карт «Волна». Вы, наверное, не удивитесь, если я скажу, что пока ни в одной моей машине такое оборудование не установлено. Во-первых, это затратное дело, а, во-вторых, если честно, предпринимателям это не надо. Тем более, похоже, нашему бизнесу приходит конец. Жалко, конечно, и дело, которому столько лет жизни отдал, и пассажиров, которых ждут непростые времена. Сейчас еще лето, а что будет, когда люди выйдут из отпусков, студенты поедут на учебу – мне просто страшно представить… - резюмирует Дмитрий.

Напомним, с 18 августа в регионе начнет действовать новая схема движения маршруток №№ 110, 123, 149, 159, 160, 174, 246 и 260. Новый механизм предусматривает, что как-минимум 50% рейсов транспортные компании должны совершать по урезанным маршрутам, до конечных в Тракторозаводском и Центральном районах Волгограда, не проезжая вглубь областного центра. Ранее редакция ИА «Высота 102» адресовала в облкомтранс все острые вопросы, возникшие в свете предстоящих нововведений, однако, по мнению чиновников, никаких серьезных проблем изменения не повлекут. Более того, специалисты считают, что их эксперимент позволит межмуниципальным перевозчикам снизить расходы. Ссылаясь на проведенные исследования, власти всерьез считают, что возросший трафик осилит в Волгограде обновлённый за последние годы подвижной состав автобусов, троллейбусов и трамваев.