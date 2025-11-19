Под Волгоградом отец погибшего участника СВО отстоял право на соцподдержку

Николаевский районный суд оставил отцу погибшего участника СВО право на получение мер соцподдержки. По данным объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области, в суд обратилась мать Дениса З., который в мае 2024 года отправился в зону специальной военной операции. Мужчина погиб через полгода после заключения контракта. Мать военнослужащего посчитала, что его родной отец не достоин выплат за погибшего сына.

Она утверждала, что после расторжения брака в 2007 году отец перестал общаться с ребенком, которому на тот момент было три года, не интересовался его жизнью, здоровьем, не поздравлял с днем рождения. Однако на заседании эти доводы не нашли своего подтверждения. Выяснилось, что отец общался с сыном по месту жительства его бабушки, где проживал ответчик в периоды между вахтами. В качестве доказательств были предъявлены фотографии с сыном в разном возрасте.