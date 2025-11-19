Садовый жасмин перепутал ноябрь с июнем и зацвел под Волгоградом





Жители Волгоградской области не прекращают делиться своими наблюдениями за погодой, которая удивляет аномальным теплом. Несмотря на то, что близится зима, температура воздуха продолжает обманывать не только волгоградцев, но и природу.

На этот раз удивительной находкой поделились жители Котельниковского района, которые в своем саду заметили распустившиеся кусты садового жасмина. Погода ввела заблуждение растение, которое начало цвести в ноябре.

- Садовый жасмин, который цветет в июне, внезапно расцвел в ноябре в Котельниковском районе, - рассказали в соцсетях местные жители.

Напомним, накануне жители региона также поделились изображениями вербы, которая начала распускаться в Калачевском районе. Также в некоторых районах региона на участках начала созревать клубника.

Фото Годовниковой Елены, Волгоград с огоньком / t.me