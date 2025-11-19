Двоих волгоградцев обвиняют в похищении участника СВО из-за выплат и вымогательстве

Перед судом в Волгограде предстанут двое местных жителей, которые год назад похитили участника СВО и вымогали у него около 1,5 миллиона рублей. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, они обвиняются по двум статьям УК РФ: п. п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере).

Следствием установлено, что вечером 22 ноября 2024 года фигуранты уголовного дела прибыли на автомобиле в рабочий поселок Городище. Там они назначили встречу своему знакомому - участнику СВО, который проходил лечение. Один из вымогателей остался в машине, а второй стал требовать у военнослужащего деньги, которые тот якобы ранее похитил.

- Злоумышленник сопроводил жертву до транспортного средства, силой усадил его в салон машины и заблокировал двери, сам расположился на переднем пассажирском сидении. В процессе движения автомобиля потерпевший попытался позвонить по телефону, чтобы сообщить о совершаемом в отношении него преступлении, однако сообщники отобрали средство связи, несколько раз ударив мужчину по голове, - сообщили в СУ СКР по региону.

Потерпевший смог сбежать, когда похитители остановили машину для установки регистрационных номеров, которые они ранее сняли в целях конспирации. Участник СВО успел забежать в ближайший ломбард и попросить о помощи. Злоумышленники поняли, что догнать военнослужащего не удастся, скрылись. Их вскоре задержали в результате слаженной работы следователей территориального подразделения СКР и оперативных сотрудников районного отдела полиции.

Ожидать вынесения приговора фигуранты будут под стражей.





