



19 ноября 1942 года. День, с которого начнется долгожданный переворот в хронике Великой Отечественной войны. Уже к вечеру группировка Юго-Западного фронта продвинулась на 25-30 километров, но перед командованием все еще стоял важный вопрос – для соединения фронтов было необходимо буквально с ходу форсировать Дон. Как это сделать, если переправа серьёзно укреплена и тщательно охраняема немцами? Эту сложнейшую задачу советским бойцам помогла решить военная хитрость. О смелой и неординарной операции - в материале ИА «Высота 102».

- Возникла мысль, что переправу внезапно не взять. Кругом голая степь. Вспомнил гибель в Ленинграде во время блокады брата и его троих маленьких детей, мать и дочь дистрофиков, вывезенных мною в мае 1942 года и не имеющих средств к существованию. Такое взяло зло на фашистов, что я решил – гитлеровцы дорого заплатят за наши жизни, - эти слова Герой Советского Союз Георгий Филиппов напишет через тридцать лет после Сталинградской битвы. А тогда, в ноябре 42-го, подполковник получит срочный приказ от командования: «Используя ночь, захватить переправу через Дон у Калача!».





- Операция «Уран» разрабатывалась скрытно, и все детали командующие армиями узнавали из депешей, присланных за два дня до ее начала, - рассказывает заведующая отделом научно-экспозиционной работы музея-заповедника «Сталинградская битва» Светлана Аргасцева. – От того многие решения принимались в срочном порядке. Узнав о необходимости захвата моста, командир 14-й мотострелковой бригады Георгий Филиппов понимал, что вариантов у него было немного… В тот момент в его голове возник довольно дерзкий план.

Путь к переправе давался бойцам непросто – отсутствие связи, досадные ошибки в маршруте, срочный поиск горючего для машин. Из-за неудачного стечения обстоятельств участники операции, которая позже войдет не только в учебники истории, но и в пособия по военной тактике, теряли драгоценные минуты, но все-таки двигались к цели. На мосту, который охранялся немцами как один из стратегических объектов, подполковник Филиппов решил встретиться с противником открыто - не прячась в предрассветной тьме и двигаясь колонной машин с включенными фарами.

- К счастью, военная хитрость подполковника Филиппова удалась. Неприятели приняли советских бойцов за немецкую часть, проезжающую по мосту с трофейными русскими танками, - говорит Светлана Аргасцева. – Один из участников тех событий генерал-майор Дёрр вспоминал, что «танковая часть русских подошла к мосту и с ходу захватила его без боя, так как охрана приняла ее за учебную немецкую часть… Попытки наших войск вернуть мост и город Калач, предпринятые еще в течение 21 ноября, оказались безуспешными».





Сбитые с толку таким «громким» появлением колонны танков, фашисты забили тревогу лишь в тот момент, когда советские бойцы уже въезжали на левый берег Дона. Во время короткой схватки танкисты уничтожили всю охрану и захватили мост.

- После разминирования переправы наши бойцы заняли круговую оборону, - продолжает Светлана Аргасцева. – Уже к утру немцы оценили масштаб произошедших событий, и, конечно, попытались вернуть мост. Георгий Филиппов писал следующее: «Мы ясно себе представляли, что находимся между двумя группировками гитлеровцев. Я лично оценил важное значение переправы и не мог понять, почему нет сильных контратак немцев. Ожидая жестокого боя, я все свои документы спрятал под находившийся поблизости труп лошади – не ожидая, что останусь в живых».





Спустя одиннадцать часов к мосту подошла 19 танковая бригада подполковника Филиппенко, считавшаяся главной силой корпуса. Переправившись на другой берег Дона, красноармейцы сходу атаковали противника.

- Первыми в Калаче соединились войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов, - заключает заведующая научно-экспозиционного отдела музея-заповедника «Сталинградская битва». – Донской фронт двигался чуть медленнее, так как их направление было крайне сложным. Правый берег, на котором располагался полевой штаб 6-й немецкой армии, укрепляли очень надежно. Несмотря на тяжелейшие схватки, бойцы все же выполнили поставленную задачу и наглухо сомкнули кольцо. Первый танк, который ворвался в Калач в ноябре 1942 года, участники Сталинградской битвы установили на сваренный ими же постамент и водрузили на пьедестал. Он стал одним из первых монументов этого великого сражения.

За блестящую военную операцию командиров Филиппенко и Филиппова представили к званию Героев Советского Союза. Не раз прокручивая в голове события тех дней, уже после окончания войны Георгий Филиппов жалел лишь о том, что сразу не составил полного списка участников боев. В своих воспоминаниях он не раз сожалел: «Я не знаю их имен…»

Фото музея-заповедника «Сталинградская битва»