В Волгограде хоронят пережившего Сталинградскую битву Геннадия Затулкина





Сегодня, 19 ноября, в 83-ю годовщину начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, в Волгограде прощаются с человеком, жизнь которого оказалась тесно связана с героическим городом.

Геннадию Павловичу Затулкину было 90 лет. Юбилей он отпраздновал в августе 2025 года. Как рассказали в Волгоградской гордуме, в детском возрасте он стал свидетелем ужасов фашистского наступления на Сталинград, пережил заключение в концлагере, потерю близких, тяготы военного и послевоенного времени. После войны он работал водителем трамвая и слесарем на заводе медицинского оборудования, на металлургическом комбинате «Красный Октябрь» и других предприятиях. Выйдя на заслуженный отдых, ветеран активно участвовал в патриотическом воспитании подрастающего поколения.



Фото Волгоградской гордумы (архив)

