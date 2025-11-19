Бочаров в годовщину контрнаступления возложил цветы к мемориалам в Пятиморске и Калаче-на-Дону





19 ноября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров почтил память защитников Сталинградской земли в 83-ю годовщину контрнаступления. Ранним утром глава региона возложил цветы к мемориалам в Пятиморске и Калаче-на-Дону.

- Памятные мероприятия начались с церемонии у монумента «Соединение фронтов» в Пятиморске. Глава региона Андрей Бочаров, председатель Волгоградской областной Думы, руководитель регионального совета ветеранов Александр Блошкин, представители ветеранского сообщества и местных органов власти возложили цветы, поклонились памяти героев, - сообщили в пресс-службе обладминистрации.





Следующим пунктом в поездке стал город воинской славы Калач-на-Дону, где во многом и был заложен фундамент победы в Сталинградской битве. Здесь у стелы «Город воинской славы» состоялся митинг. Участники почтили память бойцов минутой молчания и возложением цветов. Завершилось мероприятие прохождением роты почётного караула.

Отметим, в честь 83-й годовщины контрнаступления во всех населённых пунктах региона проходят памятные мероприятия. Учреждения культуры подготовили тематические программы.

Фото: администрация Волгоградской области