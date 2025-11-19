Общество

Бочаров в годовщину контрнаступления возложил цветы к мемориалам в Пятиморске и Калаче-на-Дону

Общество 19.11.2025 09:54
0
19.11.2025 09:54


19 ноября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров почтил память защитников Сталинградской земли в 83-ю годовщину контрнаступления. Ранним утром глава региона возложил цветы к мемориалам в Пятиморске и Калаче-на-Дону.

- Памятные мероприятия начались с церемонии у монумента «Соединение фронтов» в Пятиморске. Глава региона Андрей Бочаров, председатель Волгоградской областной Думы, руководитель регионального совета ветеранов Александр Блошкин, представители ветеранского сообщества и местных органов власти возложили цветы, поклонились памяти героев, - сообщили в пресс-службе обладминистрации.


Следующим пунктом в поездке стал город воинской славы Калач-на-Дону, где во многом и был заложен фундамент победы в Сталинградской битве. Здесь у стелы «Город воинской славы» состоялся митинг. Участники почтили память бойцов минутой молчания и возложением цветов. Завершилось мероприятие прохождением роты почётного караула.

Отметим, в честь 83-й годовщины контрнаступления во всех населённых пунктах региона проходят памятные мероприятия. Учреждения культуры подготовили тематические программы.

Фото: администрация Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.11.2025 10:31
Общество 19.11.2025 10:31
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.11.2025 09:54
Общество 19.11.2025 09:54
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 09:31
Общество 19.11.2025 09:31
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 05:59
Общество 19.11.2025 05:59
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 05:43
Общество 19.11.2025 05:43
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2025 20:02
Общество 18.11.2025 20:02
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2025 19:27
Общество 18.11.2025 19:27
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2025 16:47
Общество 18.11.2025 16:47
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2025 15:38
Общество 18.11.2025 15:38
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2025 15:25
Общество 18.11.2025 15:25
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2025 14:26
Общество 18.11.2025 14:26
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2025 13:41
Общество 18.11.2025 13:41
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2025 13:03
Общество 18.11.2025 13:03
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2025 12:30
Общество 18.11.2025 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2025 12:05
Общество 18.11.2025 12:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:31
«Миссис Россия 2025» приглашает волгоградцев в мир эксклюзивной парфюмерииСмотреть фотографии
10:07
Двоих волгоградцев обвиняют в похищении участника СВО из-за выплат и вымогательствеСмотреть фотографии
10:07
Под Волгоградом погиб водитель «Гранты» после столкновения с грузовикомСмотреть фотографии
09:54
Бочаров в годовщину контрнаступления возложил цветы к мемориалам в Пятиморске и Калаче-на-ДонуСмотреть фотографии
09:31
«Они дорого заплатят за наши жизни»: вспоминаем легендарную операцию в начале контрнаступления советских войск под СталинградомСмотреть фотографии
08:57
РПН: в Волгоградской области не превышен эпидпорог по ОРВИСмотреть фотографии
08:31
Объем просроченных кредитов вырос в Волгоградской области до 21 млдрСмотреть фотографии
07:57
Юные динамовские гандболистки выступят в домашнем полуфинале Всероссийских соревнованийСмотреть фотографии
07:28
Вдовы бойцов СВО смогут получить второе бесплатное профобразованиеСмотреть фотографии
06:50
Была пьяна и сбежала: в Волгоградской области 19-летняя водительница без прав сбила насмерть велосипедисткуСмотреть фотографии
06:36
В Волгограде благоустроитель улицы Титова загадил пойму Мокрой МечеткиСмотреть фотографии
05:59
Делегация ОДКБ передала подарок музею «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
05:43
Волгоград восьмой раз в году стал СталинградомСмотреть фотографии
05:34
Полузащитник «Ротора-2» Дмитрий Локтев стал автором лучшего гола октября во Второй лиге БСмотреть фотографииCмотреть видео
21:44
Госдума утвердила законопроект о повышении МРОТ до 27095 рублейСмотреть фотографии
21:36
Гособвинение просит 28 лет колонии для подрывателя Серебрякова из УрюпинскаСмотреть фотографии
21:04
Волгоградским бизнесменам с 2026 года разрешат не платить страховые взносыСмотреть фотографии
20:52
«Не всё сложилось»: волгоградский рукопашник Михаил Исаенко завоевал бронзу чемпионата мираСмотреть фотографии
20:44
В вымогательстве миллионов в Астрахани обвиняют 72-летнего пенсионераСмотреть фотографии
20:15
В Волгограде после заявления Бастрыкина взялись за проект ремонта моста через ВДСКСмотреть фотографии
20:02
В Михайловке госнаграды погибших участников СВО передали их роднымСмотреть фотографии
19:27
В Волгограде установили временные знаки «Сталинград»Смотреть фотографии
19:03
В Камышине задержали браконьера с двумя застреленными косулямиСмотреть фотографии
18:53
В Волгограде отметили 35-летие со дня создания налоговых органов на торжественной коллегииСмотреть фотографии
17:25
В Волгограде суд оштрафовал топ-менеджера АО «Приволжтрансстрой» ГаврюченковаСмотреть фотографии
17:15
Под Волгоградом водитель «Лады» протаранил фургон дорожников и погибСмотреть фотографии
16:47
Погибшего на СВО Александра Школина похоронили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:34
Клиенты Т2 первыми могут выбрать название сети или эмодзи вместо стандартного имениСмотреть фотографии
16:30
В Волгограде суд предписал выслать повеселившегося в отделе полиции кубинцаСмотреть фотографии
16:25
В Волгограде отдали под суд 17-летнего радикала за организацию экстремистской ячейкиСмотреть фотографии
 